В сборной Ирландии устроили бунт из-за матча с Израилем в Лиге наций

Вратарь сборной Ирландии Гэвин Базуну отказался участвовать в предстоящих матчах против Израиля, сославшись на личные убеждения. После его заявления несколько футболистов также обсуждали возможность бойкота встречи, однако команда провела голосование и большинство игроков выступило за участие в матче.

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27 сентября сборная Ирландии сыграет с Израилем в Лиге наций на нейтральном поле в городеДебрецен (Венгрия). Перед встречей Базуну сообщил партнерам по команде, что не намерен выходить на поле.

Позже в сборной обсудили возможность бойкота встречи. Футболисты провели голосование, по итогам которого большинство высказалось против отказа от участия в матче.

Базуну подтвердил свое решение отдельным заявлением. Вратарь отметил, что представляет свою страну, уважает партнеров по команде, тренерский штаб и жителей Ирландии, однако считает неправильным выходить на поле в предстоящих матчах против Израиля.

"Мое решение основано исключительно на моей личной вере в то, что убийство невинных людей является неправильным", – написал Базуну у себя в Instagram.

При этом футболист отдельно подчеркнул, что его позиция не направлена против израильтян или еврейской общины.

"Важно отметить, что моя позиция не направлена против израильского народа или еврейской общины, а против зверств в регионе", – заявил голкипер.

Базуну также отметил, что принял решение после серьезных размышлений и считает важным выступить против того, что он считает неправильным.

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