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В сборной Ирландии устроили бунт из-за матча с Израилем в Лиге наций

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,6 т.
Голкипер национальной команды отказался играть
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Вратарь сборной Ирландии Гэвин Базуну отказался участвовать в предстоящих матчах против Израиля, сославшись на личные убеждения. После его заявления несколько футболистов также обсуждали возможность бойкота встречи, однако команда провела голосование и большинство игроков выступило за участие в матче.

27 сентября сборная Ирландии сыграет с Израилем в Лиге наций на нейтральном поле в городеДебрецен (Венгрия). Перед встречей Базуну сообщил партнерам по команде, что не намерен выходить на поле.

Гэвин Базуну

Позже в сборной обсудили возможность бойкота встречи. Футболисты провели голосование, по итогам которого большинство высказалось против отказа от участия в матче.

Сборная Ирландии с Гэвином Базуну (в желтом) в составе

Базуну подтвердил свое решение отдельным заявлением. Вратарь отметил, что представляет свою страну, уважает партнеров по команде, тренерский штаб и жителей Ирландии, однако считает неправильным выходить на поле в предстоящих матчах против Израиля.

"Мое решение основано исключительно на моей личной вере в то, что убийство невинных людей является неправильным", – написал Базуну у себя в Instagram.

Сборная Израиля по футболу

При этом футболист отдельно подчеркнул, что его позиция не направлена против израильтян или еврейской общины.

"Важно отметить, что моя позиция не направлена против израильского народа или еврейской общины, а против зверств в регионе", – заявил голкипер.

Базуну сделал заявление

Базуну также отметил, что принял решение после серьезных размышлений и считает важным выступить против того, что он считает неправильным.

Гэвин Базуну

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Редакционная политика