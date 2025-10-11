В России нашли 'нацистский след' в победе сборной Украины над Исландией в отборе на ЧМ-2026

После мощной победы сборной Украины над Исландией в отборе на ЧМ-2026 часть российских фанатов попыталась увидеть в результате "нацистский след". Поводом для этого стала статистика голов: украинцы забили на 14-й и 88-й минутах — цифры, которые в нацистской символике часто используются как кодовые.

"14" отсылает к лозунгу "14 слов" американского неонациста Дэвида Лейна, а "88" обозначает "Heil Hitler" (буква H — восьмая в латинском алфавите).

Российские пользователи поспешили связать совпадение с "знаком", один из комментаторов написал: "Украина забивает на 14 и 88 минуте… Какие ещё нужны доказательства". Другие в ироничном ключе отмечали, что в этот вечер "все мы немного исландцы" — намекая, что болели не за Украину, а за соперников.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября в Рейкьявике сборная Украины провела яркий и напряжённый матч отбора к чемпионату мира-2026. На мокром газоне "Лейгардальсведлюра" команда Сергея Реброва вырвала победу и Исландии (5:3) и вернулась в борьбу за путёвку на мундиаль.

Украинцы открыли счет на 14-й минуте: Руслан Малиновский после точного паса Виталия Миколенко пробил вратаря хозяев. Исландцы ответили тремя голами, но дубль Малиновского и точные удары Гуцуляка, Калюжного и Очеретько принесли гостям долгожданную победу. Финальную точку на 88-й минуте поставил Артём Очеретько, воспользовавшись передачей Георгия Бондаренко.

Эта победа стала для Украины первой в отборе и позволила обойти Исландию в турнирной таблице, вновь вернув надежду на участие в чемпионате мира-2026.

Ребров после игры признал, что матч оказался крайне тяжелым и предупредил, что радоваться рано, ведь без успеха в следующей игре результат утратит значение. Во время флеш-интервью в эфире MEGOGO наставник подчеркнул, что команде было непросто в Рейкьявике.

