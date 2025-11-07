Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметился нелепым обвинением в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA). Бывший биатлонист назвал организацию ответственной за то, что фигуристка Камила Валиева попалась на употреблении запрещенных препаратов во время Игр-2022.

Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот выразил абсурдное мнение о том, что WADA должно было не допустить участия Валиевой в соревнованиях и ее последующей дисквалификации.

"Я считаю, что это беспредел со стороны WADA. Если они берут допинг‑пробу и она показывает какое‑то сомнение, должны оповестить федерацию и сказать, что что‑то не то. И в этом случае тогда федерация даже на всякий случай не поставила бы в команду этого спортсмена. И тогда у целой команды не отобрали бы медаль на Олимпийских играх. Поэтому это сознательная подлость в отношении именно российских спортсменов. У меня сомнений абсолютно никаких не может быть", – сказал Васильев.

До это Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Валиевой на четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга и взыскал с нее финансовый штраф. В РФ связали это с конфискацией замороженных российских активов в пользу Украины.

Напомним, в анализе россиянки на Олимпиаде-2022 обнаружили триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. Она также отказалась возвращать медали, которых ее лишили и-за допинга.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения истекает в декабре 2025-го, то есть за два месяца до старта Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Все результаты спортсменки с декабря 2021 года были аннулированы, включая "золотые" медали Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, которых Россия лишилась после решения CAS.

В феврале-2024 Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы главаря Кремля.

