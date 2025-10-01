В 'Реале' готовят революционное решение по вратарю сборной Украины – СМИ

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо рассматривает возможность смены основного вратаря команды Тибо Куртуа. Бельгийский футболист в начале сезоне не демонстрирует уверенной игры, а в поединке против соседей по городу из "Атлетико" пропустил пять голов.

По данным издания Don Balon, сомнения по поводу Куртуа возникают не только у тренерского штаба "королевского клубу". Раздражение бельгиец вызывает и среди партнеров в раздевалке, где все больше высказывают недовольство по поводу 33-летнего вратаря, который излишне нервничает и не впечатляет надежностью.

В этой связи наставник "Реала" рассматривает возможность как минимум прибегнуть к ротации и доверить место в "рамке" команды украинцу Андрею Лунину. Тот впечатляет Алонсо и руководство мадридцев своими профессионализмом и преданностью клубу из столицы Испании.

При этом накануне в матче Лиги чемпионов с казахстанским "Кайратом" место в воротах "Реала" занял все же Куртуа. Встреча в Алматы завершилась уверенной победой испанского суперклуба 5:0. Лунин в нынешнем сезоне пока не провел ни одной минуты на поле.

