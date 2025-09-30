'Позади меня тысяч 50 людей'. В сети показали, что творилось в Казахстане перед матчем с 'Реалом'. Видео

Перед стартом матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом" в Алматы случился настоящий хаос. За несколько часов до игры возле Центрального стадиона скопились огромные толпы людей, а стюарды безуспешно пытались направлять болельщиков к другим входам.

Журналист Абрахам Ромеро опубликовал видео, на котором видно, как тысячи фанатов буквально застряли в очередях.

"Ребята, вы спросите, где я? Я застрял в очереди на матч "Реал Мадрид" — "Кайрат". Просто там такая толпа, я не знаю, сколько нужно ещё времени, чтобы прождать. До матча остаётся 2 часа, я не знаю, как я это всё пройду, потому что ажиотаж нереальный. Я не знаю, позади меня тысяч 50 людей, наверное", – признался на видео один из болельщиков.

По данным местных СМИ, все билеты на игру были раскуплены заранее. Вместимость арены составляет 26 242 места, но ожидалось, что зрителей будет не меньше 30 тысяч.

Атмосфера перед встречей второго тура группового этапа Лиги чемпионов напоминала настоящий футбольный фестиваль, но для многих болельщиков путь на трибуны оказался крайне непростым.

