Хаби Алонсо отказался ставить украинца на ворота 'Реала' и клуб впервые за 10 лет пропустил пять голов. Видео

"Реал" потерпел унизительное поражение в 7-м туре чемпионата Испании в Ла Лиге против "Атлетико" (2:5). Это первый случай за последние десять лет, когда королевский клуб пропускает пять мячей в мадридском дерби против "матрасников".

Видео дня

В последний раз "Реал" проигрывал "Атлетико" с разницей в три мяча или более в феврале 2015 года. Тогда "сливочные" уступили со счетом 0:4.

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо принял решение оставить украинского вратаря Андрея Лунина в запасе и в очередной раз доверил место в основе Тибо Куртуа.

Однако тот допустил ряд ошибок, что привело к разгромному результату. За свою игру бельгиец получил самую низкую оценку среди всех футболистов матча.

"Атлетико" уверенно использовал слабые места обороны соперника и без особых проблем добился исторической победы. Для "Реала" же матч стал одной из самых тяжелых неудач последних лет.

Ранее полузащитник "Реала" Феде Вальверде откровенно признался, что его товарищу по клубу Андрею Лунину стоит задуматься о смене команды. По мнению одного из капитанов и лидеров команды, в нынешней ситуации вратарь сборной Украины в 26 лет рискует потерять лучшие годы карьеры, сидя в запасе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!