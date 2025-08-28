В ПСЖ назвали украинский флаг 'символикой, которую сложно интерпретировать' после инцидента с воином ВСУ

Французский "Пари Сен-Жермен" подтвердил, что во время матча команды с "Анже", который состоялся 22 августа, охрана стадиона "Парк де Пренс" выгнала болельщика с украинским флагом. При этом в клубе отрицают, что это было сделано из-за неуважения к нашей национальной символике.

Об этом информирует RMC Sport, рассказывая об инциденте с украинским военным с позывным "Днепрянин". Он приехал в Париж в отпуск и решил сходить на матч ПСЖ, чтобы поддержать соотечественника Илью Забарного. Во время игры он достал флаг страны, на котором был изображен национальный герб.

В ПСЖ объяснили, что в таком виде украинский флаг был отнесен к "символике, которую сложно интерпретировать". При этом в клубе сослались на внутренние правила, которые применяются ко всем болельщикам.

"Поскольку этот человек не хотел сдавать свой флаг на хранение, было решено не допускать его на стадион", – говорится в комментарии ПСЖ. В клубе на стали извиняться перед украинцем за ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, после матча с "Анже" камеры зафиксировали показательный момент с участием украинского защитника Ильи Забарного, когда в его поле зрения появился российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов.

