В падении через себя из-за штрафной: ФИФА назвала лучший гол 2023 года. Видео

Бразильский футболист Гильерме Мадруга признан автором лучшего гола в 2023 году. Защитник команды "Ботафого Сан-Паулу", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата страны Серии В, отметился фантастическим ударом в выездном матче с "Новоризонтино" в 14-м туре.

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Соответствующее признание Гильерме получил от Международной федерации футбола (ФИФА), которая подвела итоги минувшего года. Игра состоялась 27 июня, а Мадруга не просто поразил ворота соперников, но и стал автором единственного и победного гола. Эпизод произошел на 37-й минуте встречи. Игроки "Ботафого Сан-Паулу" сделали несколько попыток забросить мяч в штрафную хозяев.

Всякий раз защитники "Новоризонтино" справлялись с навесами. После очередного выноса из штрафной мяч завис над полем, чем и воспользовался 23-летний Мадруга. Он скоординировался, подстроился под траекторию полета мяча и в падении через себя метров с 20-22-х поразил верхний угол ворот хозяев, голкипер которых оказался совершенно неготовым к такому повороту событий.

В итоге "Ботафого Сан-Паулу" отпраздновало минимальную победу – 1:0. По итогам сезона в Серии В команда финишировала на 12-м месте.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин вместе с мадридским "Реалом" выиграл Суперкубок Испании, разгромив в финале "Барселону" (4:1).

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