'В назидание остальным': чемпион ОИ из РФ в угаре призвал 'сделать Хиросиму' из Финляндии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился совершенно мерзким и похабным высказыванием в адрес Финляндии и ее жителей. Бывший биатлонист возмутился запретом на въезд в страну лыжникам из РФ и пожелал из северной страны "сделать Хиросиму".

Такое зашкаливающее по своей агрессии недопустимое мнение Тихонов выразил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот оскорбил жителей Финляндии, обозвав их "проклятыми чухонцами".

"Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание всем остальным странам. Надо думать о спорте, а не о политике. Они всеперепутали. Я еще со временем СССР говорил, что у нас нет друзей кроме солдат и моряков. А мы думали, что Финляндия, Прибалтика – наши друзья и братья. Я же всегда знал, что это не так. Вот мы и дождались", – сказал Тихонов.

Ранее он уже оскорбительно высказался в адрес звезды мировых лыжных гонок и сборной Норвегии Йоханнеса Клебо, который категорично выступил против допуска россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Легков набросился с оскорблениями на шведскую лыжницу Сван Линн, которая выступила против допуска россиян к Играм-2026.

