В Мексике известный боксер-чемпион умер после нокаута. Видео

Мексиканский боксер Артуро "Лобито" Торрес скончался в возрасте 26 лет после нескольких дней в больнице, куда был доставлен с тяжелой травмой головы. Спортсмен потерял сознание после поединка в Мехикали и находился в искусственной коме, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

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Трагический инцидент произошел 19 сентября на турнире в парке Висенте Герреро в мексиканском городе Мехикали. Соперником Торреса был Хильберто "Торито" Гарсия. В седьмом раунде рефери остановил поединок, зафиксировав технический нокаут.

Сразу после завершения боя Торрес потерял сознание прямо на ринге. По данным мексиканских медиа, у спортсмена начались судороги, после чего его экстренно доставили в Генеральный госпиталь Мехикали.

Обследование выявило сгусток крови в головном мозге. Боксеру провели срочную операцию. На следующий день его брат Анхель Торрес сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно, однако спортсмен оставался в искусственной коме под постоянным наблюдением врачей.

Несколько дней семья, друзья и представители боксерского сообщества следили за сообщениями о состоянии спортсмена. В Мехикали были организованы акции поддержки, а Лига любительского бокса города провела благотворительное мероприятие для помощи родственникам в оплате медицинских расходов.

Артуро Торрес начал профессиональную карьеру в 2018 году. За это время он провел 24 поединка, в которых одержал 15 побед, потерпел шесть поражений и три боя завершил вничью.

На протяжении карьеры Торрес завоевал два чемпионских титула FECOMBOX, входящей в структуру Всемирного боксерского совета (WBC). Он становился чемпионом организации в легчайшем и полулегком весе. Большинство значимых титульных поединков мексиканец провел в родном Мехикали и штате Сонора, где считался одним из наиболее перспективных боксеров региона.

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