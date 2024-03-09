В матче 'Прометей' – 'Киев-Баскет' определился первый финалист Кубка Украины по баскетболу

В субботу, 9 марта, прошел первый полуфинал Кубка Украины по баскетболу. В Киеве на арене ДС "Венето" столичный "Киев-Баскет" уступил "Прометею" из Каменского 82:89.

В свой полуфинал команды пришли схожим путем: с определенными проблемами обыграли представителей Высшей Лиги (Селф Мэйд Баскет и Нико Баскет соответственно) и были значительно сильнее команд Суперлиги (Ровно и Политехника-Галичина).

В дебюте противостояния очень сложно было отдать предпочтение кому-то. Оба соперника одинаково успешно давили в чужой трехсекундной зоне (чуть лучше был Прометей) и атаковали издалека (в этом компоненте успешнее был столичный клуб). При этом они поочередно лидировали, но максимальный отрыв каждого почти десять минут не превышал одного владения. Киев-Баскет сумел забрать стартовую четверть благодаря попаданиям с линии штрафных бросков Байнума и с периметра Заплотинского – 26:22.

Еще две "тройки" киевлян на старте четверти N2 – в исполнении Кошевацкого и Байнума – принесли им первое двусмысленное преимущество в матче. По итогам первых 20 минут Киев-Баскет сумел сохранить свое преимущество на этой отметке – 46:36.

После большого перерыва только через две с половиной минуты подопечные Александра Пащенко сократили свое отставание только до одного владения, а затем и вышли вперед. На этом они не остановились. Третью четверть команда из Слобожанского выиграла по всем статьям. Она значительно превосходила столичный клуб по борьбе на щитах и движении мяча. Однако после трехочкового попадания с сиреной Павла Буренко с периметра команды ушли на последний перерыв, имея паритет – 63:63.

Интрига в противостоянии достигла максимальной отметки. Игра совершенно закономерно вошла в клатч. Решающие минуты поединка провел сильнее Прометей, одержавший победу со счетом 89:82.

В составе победителей дабл-дабл оформил Денис Клевзуник: 20 очков + 13 подборов. У Киев-Баскета 27 очков набрал Павел Буренко, 22 – Брентли Байнум и 21 – Лев Кошеватский.

Кубок Украины. Мужчины

1/2 финала. Киев, ПС Венето

Киев-Баскет — Прометей 82:89 (26:22, 20:14, 17:27, 19:26)

Киев-Баскет: Буренко 27 - 7 потерь, Байнум 22, Кошеватский 21 + 8 подборов + 6 передач, Заплотинский 7 + 7 подборов, Зайцев 0 - старт; Кожа 5, Стародуб 0, Кисильчук 0, Юрченко 0.

Прометей: Клевзуник 20 + 13 подборов, Клебан 19 + 5 подборов, Никита Безима 14, Климов 10, Максим Безима 0 - старт; Головчик 14, Баранка 7, Сандул 2, Шавгаров 2, Петренко 1.