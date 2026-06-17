Криштиану Роналду на ЧМ-2026 установил исторический рекорд мирового футбола

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду стал самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира, который вышел в стартовом составе, сообщает OtpaJoe. На момент начала матча 1-го тура ЧМ-2026 против сборной ДР Конг КрРо исполнился 41 год и 132 дня.

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Форвард сборной Португалии повторил рекорд по количеству участий в чемпионатах мира. Турнир 2026 года стал для него шестым в карьере (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), что также позволило ему сравняться по этому показателю с Лионелем Месси.

Отдельно Роналду стал самым возрастным футболистом в истории Португалии, выходившим на поле в матче чемпионата мира. По этому показателю он превзошёл бывшего защитника Пепе.

Кроме того, нападающий обновил собственный рекорд по числу матчей за национальную сборную в мужском футболе.

Между дебютом Роналду на ЧМ-2006 в Германии и его сегодняшним выходом в США прошло ровно 20 лет – это самый большой временной интервал между первым и последним матчем футболиста на мундиалях.

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