В Колумбии арбитр отменил 'самый сумасшедший гол в истории футбола'. Видео

Парагвайский нападающий Гильермо Пайва оказался в центре курьёзного эпизода в матче "Хуниор де Барранкилья" против "Индепендьенте Медельин", который состоялся на стадионе "Атанасио Гирардот" в рамках 12-го тура чемпионата Колумбии по футболу. Момент случился на 22-й минуте, при счёте 0:0.

Пайва пытался сыграть в воздухе и упал в штрафной площади соперника с видимыми признаками боли.В этот момент его партнёр Даниэль Ривера пробил по воротам, мяч рикошетом от пятой точки Гильермо залетел в ворота, защищаемые Эдером Чаусом.

Однако гол был аннулирован из-за положения Пайвы вне игры. В сети этот момент уже успели окрестить "самым сумасшедшим в истории футбола".

В итоге матч завершился вничью 2:2. Пайва успел отдать результативную передачу, но также стал "негативным героем" команды: на 68-й минуте он не реализовал пенальти, который мог принести "Хуниору" победу.

После промаха Пайва был заменён и разрыдался на скамейке запасных.

