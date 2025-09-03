В Германии забит 'автогол столетия'. Видео

Вратарь "Гамбурга" Даниэл Хойер Фернандеш стал героем вирусного видео после невероятного автогола в матче с "Санкт-Паули", где решалось место в верхней части таблицы второй Бундеслиги. Сам поединок состоялся в декабре 2023 года, но 3 сентября 2025-го видео обрело новую жизнь в сети.

Видео дня

На 27-й минуте рискованный пас назад Фернандеша закончился тем, что мяч отскочил и ударился о перекладину, а после чего влетел в собственные ворота. Гол вывел "Санкт-Паули" вперед со счетом 2:0, однако "Гамбург" сумел отыграть и довести матч до ничьей 2:2.

Видео с автоголом быстро разлетелось по сети, набрав тысячи просмотров и комментариев. Фанаты окрестили эпизод "самым нелепым автоголом столетия".

Специалисты отмечают, что мяч сделал неприятный отскок, что частично оправдывает Фернандеша, однако момент уже вошел в число самых курьезных в истории клуба.

