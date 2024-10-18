В чемпионате Украины по баскетболу состоялся самый драматичный матч сезона Суперлиги Favbet: кто победил

Столичный "Киев-Баскет" минимально обыграл "Запорожье" со счетом 72:71 в стартовом матче второй игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Favbet. Поединок получился невероятно увлекательным и драматичным, подарив болельщикам настоящие эмоции.

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"Запорожье", неудачно проведшее стартовые матчи первенства, вышло на площадку совсем другой командой, сумевшей дать равный бой "Киев-Баскету". Начало матча было полностью за подопечными Валерия Плеханова, совершившими рывок 7:0. Далее киевляне сумели выровнять игру и до конца на площадке была равная борьба – киевляне имели максимальное преимущество в 6 очков, у "Запорожья", если не учитывать стартовый рывок, максимум вели +3.

Впрочем, за 1:19 до конца после попадания Хохоника "Запорожье" как раз повело +3, но киевляне ответили трехочковым Павла Буренко. В ответ Величко не попал дальний, но Андрей Хохоник подобрал мяч и заработал фол и попал два штрафных – +2 для "Запорожья" за 35 секунд до конца.

Но отзащищаться запорожцы не сумели – Буренко остался один перед дугой, попал дальний и снова вывел "Киев-Баскет" вперед. "Запорожье" взяло тайм-аут, но ни Николаевчук, ни Кабанов броски на победу не попали.

В "Киев-Баскете" отметим Павла Буренко с 26 очками и оформившего дабл-дабл Дениса Клевзуника, а у "Запорожья" Андрей Хохоник записал в актив 23 очка, 8 подборов и 8 передач.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

"Киев-Баскет" – "Запорожье" – 72:71 (19:18, 18:17, 20:19, 15:17)

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