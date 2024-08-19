В баскетболе впервые реализовали 4-очковый бросок. Видео

Американский баскетболист Крис Банчеро стал автором первого в истории точного четырехочкового броска. Это событие произошло в матче Кубка губернатора Филиппинской ассоциации (PBA), которая первой в мире из всех лиг 5х5 ввела в своих соревнованиях подобное правило.

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Четыре очка начисляются за бросок с расстояния в 27 футов (8,23 метров) от кольца. Банчеро, который защищает цвета "Мералко Болтс" на позиции атакующего защитника, во время затяжной атаки своей команды в поединке против "Магнолии Хотшотс" получил пас от партнера и отправил его точно в корзину. Баскетболист тут же показал на пальцах, сколько очков ему должны засчитать судьи.

Команда Банчеро одержала домашнюю победу 99:94, а сам американский защитник набрал 14 пунктов, став вторым по результативности игроком в своей команде.

Отметим, что эксперты абсолютно уверены в том, что правило четырехочкового броска не будет иметь распространения и не получит популярности. В то же время на Филиппинах ожидают, что нововведение повлияет на тактику команд.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпийских играх 2024 года в Париже женская сборная США по баскетболу установила невероятное достижение.

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