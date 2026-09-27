Усик впервые за 2 года упомянул Крым в интервью. Что сказал боксер. Видео

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик во время визита в Черногорию сравнил местную природу с Крымом, где он родился. Украинский боксер в ходе беседы под названием "Наследие чемпиона" заявил, что сейчас не может попасть в свой дом на полуострове, однако считает такую ситуацию временной.

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Отвечая на вопрос о впечатлениях от страны, 39-летний спортсмен отметил, что многие пейзажи напоминают ему Крым.

"У вас очень красивая страна. Это потрясающе, потому что я родился в Крыму. Мы не про политику. Сегодня я не могу попасть в свой дом. Думаю, это временно. Когда мы ехали, я говорил: посмотрите на горы, леса. Это похоже на Крым, потому что я часто гулял там с семьей. Сегодня мы были в монастыре. Это очень похоже на крымские монастыри", — сказал Усик на мероприятии Connectuj.me, проходящее в Подгорице.

Боксер также обратил внимание на чистоту городов и отношение жителей к окружающему пространству.

"Люди добрые, дружелюбные, красивые, улыбаются. Очень чисто. Это хорошо, потому что дом – это не только место, где ты спишь. Дом – это и улица тоже", – добавил украинец.

Это первое публичное упоминание Крыма со стороны Усика за последние два года. Предыдущее его громкое заявление на эту тему прозвучало летом 2024 года в интервью журналисту Роману Бебеху.

Тогда чемпион подчеркнул свою уверенность в будущем полуострова, заявив: "Я не верю, а знаю, что мы вернем Крым".

Позиция Усика по крымскому вопросу заметно менялась на протяжении последних лет. В 2016 году он называл полуостров своим домом, избегая прямых политических формулировок. В 2018-м на вопрос о принадлежности Крыма ответил фразой: "Божий. Это по-настоящему".

После начала полномасштабной войны риторика спортсмена стала значительно более однозначной. В сентябре 2022 года после реванша с Энтони Джошуа Усик заявил, что Крым был, есть и будет украинским. В интервью Дмитрию Гордону в 2023 году он назвал полуостров украинским и объяснил, что раньше воздерживался от прямых ответов из-за родственников и дома, оставшихся в Крыму.

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