Болезненный и 'старый' Усик переписал историю бокса: как крымский сорвиголова шел к бою за абсолют, поставив крест на футбольной карьере

18 мая Александр Усик (21-0, 14 КО) может стать первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, которому удалось собрать все четыре основных пояса. Его путь к бою за абсолют с британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) был достаточно тернистым – крымчанин едва не умер в детстве и не успел привезти олимпийскую медаль больному отцу. Однако украинец выдержал все испытания и готов сделать главный шаг в своей карьере.

Накануне титульного поединка в Саудовской Аравии OBOZ.UA собрал все главные факты о карьере и становлении Александра.

Коровы, страшная болезнь и спасение

Несмотря на то, что Александр родился в Крыму, родители будущего чемпиона переехали туда с севера Украины. Мама Надежда Петровна – из Черниговской области, но уже на полуострове окончила строительное училище, в первом браке родила дочь Викторию, но семейная жизнь не сложилась. В 1984 году она встретила своего второго мужа, и через три года на свет появился Саша.

А отец боксера Александр Анатольевич родом из Сумской области, служил в армии, прошел через войну в Афганистане, которая пошатнула его здоровье. Как позже признавался чемпион, по ночам ему снились кошмары и погибшие товарищи.

Усик не скрывал, что в детстве был настоящим сорванцом и совладать с ним было непросто. Маленький хулиган из Симферополя воровал яблоки и семечки у бабушек. Кидался банками и чуть ли не каждый день дрался в школе где-то до шестого-седьмого класса. Но отец следил, чтобы независимо от поведения он успевал и учиться.

На некоторое время из-за финансовых проблем в семье Усик с родителями вынужен был переехать на родину мамы Надежды Петровны в Черниговскую область, где мальчик помогал ей по хозяйству, даже доил коров. Родственники будущего чемпиона держали лошадей, и Александр помогал за ними ухаживать.

Однако во втором классе Усик сильно заболел: "У меня была двусторонняя пневмония – страшная болезнь. Врач сказала моей маме, что я могу не выжить. Я болел около года и почти все это время лежал в больнице – два месяца там, две недели дома. Бабушка водила меня в церковь, мне было интересно: я смотрел, слушал службу, мне нравился запах ладана, разглядывал иконы".

Так боксер пришел не только к Богу, но и в спорт. В одном из своих интервью мама боксера, Надежда Петровна, вспомнила слова лечащего врача маленького Саши: "Он осмотрел сына и сказал: "Сынок, от смерти тебя спасет только спорт!" И Саша, осознавая свое удручающее положение, уже в детстве сделал невероятные усилия и привил себе мысль о том, что он посвятит себя спорту".

Усик начал приседать, отжиматься, бегать, плавать, закаляться. Из спортивных секций в селе был только футбол, вот Александр и начал играть.

Футболист, который может дать в нос

После возвращения в Симферополь Александр по совету врачей продолжал заниматься спортом – футболом в академии "Таврии". Сейчас Усик утверждает, что ушел из команды из-за отсутствия денег, но ранее в СМИ гуляла информация про конфликт с другим футболистом, который перерос в драку.

"На одной из тренировок и случилась неприятность. Один из игроков команды поставил Саше подножку, и сын, не долго думая, дал ему в нос. Тренер сказал, что Саша должен или извиниться перед тем парнем, или уйти из команды. Сын ответил, что он прав и потому перед командой извинится, а перед "пострадавшим" – нет. И ушел", – рассказывал Александр Анатольевич.

В итоге уже в 15 лет по совету отца Усик занялся боксом. Хотя первый тренер Александра Сергей Лапин поначалу не хотел его брать из-за возраста и болезненности.

"Он для бокса уже "старый" был. Особых физических данных я у него не заметил. Да и болезненный – астма, грудная клетка не развита. Но его привел мой старший сын Сережа. Поэтому не стал ему отказывать. Вот, говорю, иди с ним и работай. Сергей его бил, бил, бил... Думал, не придет больше после таких пропущенных ударов. А Саша пришел! Настырный!" – вспоминал Лапин.

И хоть поначалу на тренировках Усик получал по полной, остался в зале и быстро достигал прогресса. Оказалось, что парень от природы чувствует дистанцию – на подсознании, на рефлексе. Более опытные соперники не могли в него попасть, в нужный момент он умудрялся уклоняться, нагибаться, подпрыгнуть.

Первая слава и звездная болезнь

Карьера Александра в боксе получилась очень стремительной. Уже в 2005 году он стал победителем международного юношеского турнира в Будапеште и участником юношеского чемпионата Европы в Таллине. А в 2006-м завоевал бронзовую медаль уже на взрослом чемпионате континента в весе до 75 кг.

По вловам Усика, в том же 2006-м он угодил в "лапы славы". Боксеру было 19 лет, после медали на чемпионате Европы он получил мастера спорта международного класса, ему повысили зарплату и дали премию: "Естественно, я думал, что я очень крутой! По-моему, мы даже как-то повздорили с моей нынешней супругой и разошлись. Я типа звезда, ходил, как Макгрегор".

Исправить ситуацию боксеру помогла вера. Александр пришел к своему духовному наставнику и чесно рассказал о происходящем. С его помощью спортсмену удалось справиться со звездной болезнью.

"Я проиграл следующий чемпионат Украины, не поехал ни на какие чемпионаты Европы. Я вообще перешел в другую весовую категорию и, кстати, завязал с боксом. Думал, что все, это уже окончательный "стоп". Думаю, поступлю-ка я в театральный. Но так получилось, что выиграл чемпионат Украины и поступил на физвоспитание", – рассказывал Александр.

После испытания славой карьера Усика снова пошла в гору, он выступил на Олимпиаде-2008 в Пекине, затем осенью выиграл чемпионат Европы в Ливерпуле в весе до 81 кг. А после возвращения с чемпионата мира-2009 25 сентября Александр женился на своей любимой Екатерине в Крыму.

Олимпийский гопак и запоздавшая медаль

Несмотря на то, что на Олимпиаде в Китае крымчанин остался без медали, о парне заговорили многие специалисты. Тогда же он сдружился с Василием Ломаченко, а его отец, Анатолий Николаевич, взял Усика под свое крыло и помог выйти на новый уровень в боксе.

В итоге в 2011-м Усик стал чемпионом мира среди любителей, а год спустя подтвердил свой класс и выиграл Олимпийские игры в Лондоне в весе до 91 кг. И там же исполнил свой знаменитый гопак, который сделал его любимцем публики не только в Украине.

Однако олимпийская победа была омрачена смертью отца, который так и не увидел золотую медаль. Но всегда знал, что это по силам его сыну.

"Когда я приехал, то он уже лежал в деревянной коробке. Я просто достал ее из сумки и приложил к его руке. Вот так его рукой мертвой подержал и вышел из комнаты. Когда мы возвращались из Лондона, ну там 3 дня – и я собирался ехать к нему. И мы были в одном из городов Украины. Я ждал машину. Я крутую тачку хотел привезти, чтобы он увидел, какая у меня машина. И мне мама позвонила в 3 ночи и сказала", – рассказывал Усик TNT Sports Boxing.

Из "Атамана" в рекордсмены

После триумфа на Олимпиаде в Лондоне Александр остался в Украине и сначала вместе с Ломаченко стал звездой команды WSB "Украинские атаманы", а затем в 2013 году подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко К2 и начал свой стремительный взлет в профессионалах, радуя зрителей не только яркими победами, но и эффектными выходами.

А 17 сентября 2016-года, всего в 10 бою на профессиональном ринге, Александр стал чемпионом мира по версии WBO, одолев по очкам не имевшего на тот момент поражений поляка Кшиштофа Гловацкого.

Стоит отметить, что подарком судьбы для Усика стала всемирная боксерская Суперсерия, в рамках которой он смог собрать все титулы в своем весе – сначала отобрал пояс WBC у латвийца Майриса Бриедиса, а затем в июле 2018-го в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира.

После тяжелой победы над Бриедисом Александр побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда по скорости объединения чемпионских титулов для боксеров тяжелого веса. Наш боец сделал это в 14-м бою на профи-ринге, тогда как то время как американцу понадобилось 15. Также Усик стал вторым украинцем после Владимира Кличко, кому удалось объединить пояса.

На поединки того сезона Всемирной суперсерии, начиная с четвертьфинала, Усик выходил уже не под привычную песню "Ехали казаки" в исполнении группы "Тень солнца". Специально для крымского боксера Василий Жадан написал композицию "Братья", которая прозвучала и на "Олимпийском" в Москве.

"Джокер" в супертяжах

После защиты против британца Тони Беллью в Британии в 2018 году Усик принял решение перейти в супертяжелый вес и начал активно набирать массу. В успех крузера в королевской категории верили далеко не все. Но в новом дивизионе Александр сначала выиграл у Чазза Уизерспуна, потом – у опытного Дерека Чисоры, а после этого сотворил сенсацию в бою с Энтони Джошуа.

25 сентября 2021 года в Лондоне непобедимый украинский "Джокер" отобрал чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO у британской звезды Джошуа, победив хозяина ринга по очкам. Поклонники Усика очень переживали, что на туманном Альбионе судьи не отдадут украинцу победу, но своим доминированием он не оставил им выбора.

После фирменного гопака на лондонском ринге новый чемпион супертяжелого веса повез в Украину бывшие пояса Владимира Кличко. А затем защитил их в реванше с Энтони. И вскоре крымчанин может переплюнуть легенду, ведь Владимиру так и не удалось заполучить титул WBC, а его нынешний обладатель Тайсон Фьюри после отговорок и переносов наконец-то готов подраться за абсолют 18 мая.

К слову, Усик уже задумывается о том, чтобы завершить карьеру и посвящать больше времени жене и своим четверым детям. Крымский боксер даже почву для ухода на пенсию себе подготовил – купил участок в Киевской области, где выращивает голубику и клубнику и подумывает приручить диких кабанов.

Защита Киева и миллионы помощи

На момент вторжения России в Украину Усик находился по делам за границей, что породило новости о его побеге. Ведь из-за связи с УПЦ Московского патриархата и непростого вопроса "чей Крым" у боксера появилось немало "доброжелателей". Но так быстро, как это только было возможно без авиасообщения с Украиной, Александр вернулся домой и сразу вступил в ряды теробороны Киева.

В социальных сетях крымский боксер прямо говорил, что в Украине идет кровавая война, которую развязала Россия. Что женщины, старики и дети каждый день гибнут от "мирных" бомбардировок наших городов, полуразрушенных и покрытых пеплом.

Помимо личного присутствия в рядах территориальной обороны Усик не жалел денег для защитников Киевщины. "Мне позвонил Усик и сказал: "У меня две бригады, их нужно одеть. На тебя полагаюсь, с тебя вся логистика, с меня – финансы", – рассказал украинский футболист Роман Зозуля. И на протяжении более двух лет боксер продолжает ездить на фронт и поддерживать защитников. Даже советовался с ними по поводу возвращения в ринг и приглашает защитников на свои бои.

Огромные суммы Усик жертвует на восстановление Украины, в частности 13,8 миллиона гривен он перевел селу Мощун в Киевской области, которое пытались стереть с лица земли российские оккупанты. А год назад, в свой день рождения, боксер пожертвовал 8 миллионов на капитальный ремонт многоквартирного дома в Ирпене.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про самые тяжелые бои Усика и Фьюри: украинца "разрывали, как тряпичную куклу", а британец еле успел подняться после нокдауна.

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