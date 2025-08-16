Усик не хочет проводить бой. Стала известна причина

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) затягивает переговоры о поединке с обязательным претендентом Джозефом Паркером. Украинский боксер запросил у Всемирной боксерской организации (WBO) "приостановку процедуры", чтобы отложить назначенный срок боя.

Видео дня

Как сообщает BoxingScene, причиной стала давняя травма спины, которая продолжает беспокоить 38-летнего спортсмена. Кроме того, сам Усик признался, что многолетние выступления на высшем уровне серьёзно измотали его организм.

Напомним, 23 июля WBO обязала стороны начать переговоры о титульном бою. Паркер, владеющий временным поясом WBO после победы над Чжилеем Чжаном в марте прошлого года, уже давно ждёт своего шанса. За это время Усик провёл серию громких поединков — победил Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, став первым абсолютным чемпионом XXI века.

Теперь решение будет за чемпионским комитетом WBO. Даже если отсрочка будет одобрена, Усик больше не сможет выбирать соперников — следующий бой обязан пройти именно против Паркера. В любом случае новозеландец гарантированно будет драться за полноценный титул WBO, с Усиком или без него.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!