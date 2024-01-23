'Украинцы – часть идеального пазла': Довбик поставил на уши испанские СМИ, которые оценили его выше звезды 'Реала'

Нападающий сборной Украины Артем Довбик произвел настоящий фурор в Испании своим хет-триком в ворота "Севильи" в матче чемпионата страны. Наш соотечественник привел в восторг журналистов, которые отмечают его превосходство над звездой мадридского "Реала" Джудом Беллингемом.

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Издание El Espanol назвало украинца жемчужиной, действия которого "выходит за рамки всякой логики". "Нападающий перешел летом почти за 8 миллионов долларов. Он стал лучшим бомбардиров в лиге, опустошенной войной с Россией, уровень которой далек от Примеры. Но его 14 голов развенчивают любой миф или стереотип. Украинцы являются частью идеального пазла "Жироны", – отмечают журналисты.

В свою очередь портал sport.es анализирует двух лучших на сегодня бомбардиров испанского первенства – Довбика и Беллингема. "Украинец забивает гол каждые 90 минут и отдает результативную передачу каждые 250 минут, что выше, чем у англичанина, который забивает каждые 111 минут и отдает результативную передачу каждые 517 минут. Это более чем вдвое превышает показатель игрока "Жироны", – подчеркнули в издании.

Напомним, Артем Довбик вошел в историю украинского футбола, побив рекорд Андрей Шевченко в топ-чемпионатах. Также украинский футболист вызвал зависть у россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры оценили шансы Артема Довбика стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании по итогам сезона.

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