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Не фаворит: букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
2,2 т.
Не фаворит: букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Форвард сборной Украины Артем Довбик входит в топ-5 главных претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата Испании по итогам нынешнего сезона. После 20 туров форвард "Жироны" лидирует в списке голеадоров, разделяя первое месте со звездой мадридского "Реала" Джудом Белиингемом, но не считается основным претендентом на "золотую бутсу" Примеры.

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Букмекеры считают, что именно английский легионер "королевского клуба" является главным фаворитом в борьбе за трофей. Ставки на его итоговую победу принимаются с коэффициентом 2,85.

Не фаворит: букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании

За ним идет нападающий другого мадридского клуба – "Атлетико" – Альваро Мората. На то, что он забьет больше всех за нынешний сезона Ла Лиги, предлагается котировка 3,25.

Не фаворит: букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Тройку фаворитов на звание лучшего бомбардира замыкает польский нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски. Его триумф оценивается показателем 5,00.

Не фаворит: букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании

А вот поставить на победу Довбика в голеадорской гонке можно с индексом 5,50. Украинец опережает лучшего бомбардира в истории того же "Атлетика" француза Антуана Гризманна, который котируется на уровне 8,00.

Не фаворит: букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Артем Довбик сделал хет-трик в ворота "Севильи". Благодаря этому он вошел в историю украинского футбола, побив рекорд легендарного Андрея Шевченко, а также вызвал зависть у россиян.

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