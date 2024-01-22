Не фаворит: букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Форвард сборной Украины Артем Довбик входит в топ-5 главных претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата Испании по итогам нынешнего сезона. После 20 туров форвард "Жироны" лидирует в списке голеадоров, разделяя первое месте со звездой мадридского "Реала" Джудом Белиингемом, но не считается основным претендентом на "золотую бутсу" Примеры.

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Букмекеры считают, что именно английский легионер "королевского клуба" является главным фаворитом в борьбе за трофей. Ставки на его итоговую победу принимаются с коэффициентом 2,85.

За ним идет нападающий другого мадридского клуба – "Атлетико" – Альваро Мората. На то, что он забьет больше всех за нынешний сезона Ла Лиги, предлагается котировка 3,25.

Тройку фаворитов на звание лучшего бомбардира замыкает польский нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски. Его триумф оценивается показателем 5,00.

А вот поставить на победу Довбика в голеадорской гонке можно с индексом 5,50. Украинец опережает лучшего бомбардира в истории того же "Атлетика" француза Антуана Гризманна, который котируется на уровне 8,00.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Артем Довбик сделал хет-трик в ворота "Севильи". Благодаря этому он вошел в историю украинского футбола, побив рекорд легендарного Андрея Шевченко, а также вызвал зависть у россиян.

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