Украинский стрелок, который побеждал олимпийских призеров, был убит российскими оккупантами

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины и призер международных турниров по стрельбе Алексей Хабаров. Сердце мастера спорта международного класса и члена национальной сборной остановилось во время выполнения очередного боевого задания. О трагедии сообщила Федерация стрельбы Украины.

Хабаров был воспитанником ДЮСШ №1 по пулевой стрельбе Горишних Плавней, специализировался на стрельбе из винтовки и успел получить немало наград как национальных чемпионатов и Кубков, так и международных турниров. Получил звание мастера спорта Украины международного класса.

В 2017 году Алексей стал победителем первенства Украины в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с новым национальным рекордом – в финале полтавчанин набрал 248,5 очка. Тогда он на одну десятую балла опередил серебряного призера Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и будущего медалиста Парижа-2024 Сергея Кулиша из Черкасской области.

"Такой прицельности после выступления отдал должное и мой главный соперник – олимпийский призер Сергей Кулиш. В финале я понимал, что надо стрелять быстрее. Если затягиваешь с выстрелом – пульс учащается, а лишний адреналин может и навредить, ведь конкуренция здесь большая – среди соперников победители и призеры чемпионатов мира и Олимпиад, и все они борются за попадание в состав сборной Украины. Кстати, перед чемпионатом я предполагал, что у меня лучше пойдет стрельба из малокалиберной винтовки, но стрельба – непредсказуемый вид", – делился тогда счастливый Алексей.

Еще в ноябре 2024 года Хабаров привез "серебро" с международного турнира в Румынии в миксте по стрельбе из винтовки, где выступал с Марией Шейниной.

Недавно на Полтавщине Алексей создал собственный спортивно-стрелковый клуб, был образцом для своих молодых воспитанников, которые уже выигрывали и становились призерами чемпионатов Украины.

Однако впоследствии спортивную форму Алексей сменил на военную и присоединился к рядам ВСУ. А 21 августа пришло сообщение, что титулованный спортсмен и защитник Украины погиб во время боевого задания.

"Был откровенным, честным, добрым, искренним спортсменом и моим коллегой в Федерации стрельбы Украины, которого я знал. Тренер, который создавал новые идеи и проекты в своем клубе "Феникс". Для своих спортсменов был настоящим старшим другом. Тяжелая потеря для родных, друзей, воспитанников и спортивного сообщества Полтавской области и всей Украины!" – отреагировал на трагическую весть тренер по пулевой стрельбе Геннадий Чапала.

"Наш лучший тренер! Самый порядочный, самый искренний человек, которого мы знали. Небеса забрали лучшего, неописуемая боль", – оплакивали наставника ученики и их родители.

