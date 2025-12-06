Биатлонисты сборной Украины отказались выходить на гонку Кубка мира в Эстерсунде

Украинские биатлонисты частично отказались от участия в мужском спринте на Кубке мира в шведском Эстерсунде. Капитан сборной Дмитрий Пидручный и Артем Тищенко не выйдут на старт из-за проблем со здоровьем.

"До последнего надеялся, что смогу выйти на старт сегодняшнего спринта, но состояние здоровья не оптимальное. Восстанавливаюсь и готовлюсь к гонкам в Гохфильцене на следующей неделе", — написал Пидручный в Instagram.

Старшая тренерка сборной Украины Надежда Билова в интервью "Суспильному" подтвердила, что Тищенко также пропустит гонку. В итоге на старт выйдут только три украинских спортсмена: Виталий Мандзин под 53-м номером, Богдан Цимбал — 73-м и Богдан Борковский — 86-м.

Мужской спринт Кубка мира в Эстерсунде начнётся в 17:30 по киевскому времени. Уже известно, где можно смотреть биатлон в Украине.

Напомним, что 29 ноября Пидручный вытащил сборную Украины с последних мест в эстафете Кубка мира по биатлону. Два почти идеальных огневых рубежа с одним дополнительным патроном и фантастический фотофиниш позволили подняться нашей команде на 8 мест.

