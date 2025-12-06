1-й этап Кубка мира по биатлону. Результаты, отчеты, расписание трансляций

В субботу, 29 ноября, в шведском Эстерсунде стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону. В программе 1-го этапа запланированы эстафеты (классические, а также смешанные и одиночные), индивидуальные гонки, спринт и гонки преследования.

Единственным транслятором турнира в Украине Суспільне Спорт: все соревнования показывают в прямом эфире на цифровых платформах и региональных каналах.

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "Оптимальная", медиасервиса Megogo.

В женской команде на первом этапе не будет Юлии Джимы: лидер сборной пропустит старт семидневного этапа из-за повреждения, но ожидается, что присоединится уже в Хохфильцене. Зато дебютирует на Кубке мира Валерия Дмитренко. В мужской заявке появился ещё один новичок – Богдан Борковский.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде

Женщины: Христина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная, Дарина Чалык

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артём Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, Богдан Цимбал

Отдельно перед сезоном готовился Дмитрий Пидручный: он работал под руководством бывшего тренера сборной Юрая Санитры вместе с Тарасом Лесюком. Сам Лесюк, выступавший на пяти этапах КМ в прошлом сезоне, в основу на эту часть сезона не попал и начнет год на уровне Кубка IBU.

Главная тренер мужской команды Надежда Белова объяснила, что отбор в классическом виде не проводился: тренеры оценивали стрельбу, скорость, функциональное состояние и формировали состав после чемпионата Швеции.

Этап 1 – Остерсунд, Швеция

29 ноября

14:15, эстафета 4х6 км, женщины / ОТЧЕТ

17:55, эстафета 4х7.5 км, мужчины / ОТЧЕТ

30 ноября

15:00, одиночная смешанная эстафета

17:40, смешанная эстафета / ОТЧЕТ

2 декабря

16:30, индивидуальная гонка 15 км, женщины / ОТЧЕТ

3 декабря

16:30, индивидуальная гонка 20 км, мужчины / ОТЧЕТ

5 декабря

17:00, спринт 7.5 км, женщины

6 декабря

17:30, спринт 10 км, мужчины

7 декабря

14:15, гонка преследования 10 км, женщины

16:15, гонка преследования 12.5 км, мужчины

