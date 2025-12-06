1-й этап Кубка мира по биатлону. Результаты, отчеты, расписание трансляций
В субботу, 29 ноября, в шведском Эстерсунде стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону. В программе 1-го этапа запланированы эстафеты (классические, а также смешанные и одиночные), индивидуальные гонки, спринт и гонки преследования.
Единственным транслятором турнира в Украине Суспільне Спорт: все соревнования показывают в прямом эфире на цифровых платформах и региональных каналах.
Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "Оптимальная", медиасервиса Megogo.
В женской команде на первом этапе не будет Юлии Джимы: лидер сборной пропустит старт семидневного этапа из-за повреждения, но ожидается, что присоединится уже в Хохфильцене. Зато дебютирует на Кубке мира Валерия Дмитренко. В мужской заявке появился ещё один новичок – Богдан Борковский.
Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде
Женщины: Христина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная, Дарина Чалык
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артём Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, Богдан Цимбал
Отдельно перед сезоном готовился Дмитрий Пидручный: он работал под руководством бывшего тренера сборной Юрая Санитры вместе с Тарасом Лесюком. Сам Лесюк, выступавший на пяти этапах КМ в прошлом сезоне, в основу на эту часть сезона не попал и начнет год на уровне Кубка IBU.
Главная тренер мужской команды Надежда Белова объяснила, что отбор в классическом виде не проводился: тренеры оценивали стрельбу, скорость, функциональное состояние и формировали состав после чемпионата Швеции.
Этап 1 – Остерсунд, Швеция
29 ноября
14:15, эстафета 4х6 км, женщины / ОТЧЕТ
17:55, эстафета 4х7.5 км, мужчины / ОТЧЕТ
30 ноября
15:00, одиночная смешанная эстафета
17:40, смешанная эстафета / ОТЧЕТ
2 декабря
16:30, индивидуальная гонка 15 км, женщины / ОТЧЕТ
3 декабря
16:30, индивидуальная гонка 20 км, мужчины / ОТЧЕТ
5 декабря
17:00, спринт 7.5 км, женщины
6 декабря
17:30, спринт 10 км, мужчины
7 декабря
14:15, гонка преследования 10 км, женщины
16:15, гонка преследования 12.5 км, мужчины
