Украинская фехтовальщица сделала распаковку 'золота' Олимпиады-2024, показав, как на самом деле выглядит награда. Видео

Фехтовальщица сборной Украины Елена Кравацкая похвасталась видео с золотой медалью Олимпиады-2024. 32-летняя уроженка Черновцов выложила небольшое видео, в котором показывает распаковку наивысшей награды Игр в Париже.

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Сама медаль находится в специальном ящике.

Вместе с наградой Елена в особом конверте получила сопроводительный документ, в котором указывается, что это за награда, и за что она дана.

Там же присутствуют подписи президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и председателя Организационного комитета по проведению Олимпиады 2024 года в Париже Тони Эстанге.

"Вот она. Самая золотая. Самая дорогая. Самая желанная. Я очень долго о тебе мечтала!" – подписала пост Елена.

3 августа женская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой, стала победителем Олимпийских игр-2024 в командном турнире. Наши девушки в финале победили команду Южной Кореи, при том, что до последнего раунда проигрывали в счете 37:40.

После заключительного укола зал в Париже устроил овации нашим соотечественницам.

Во время торжественной церемонии награждения впервые на Играх в столице Франции прозвучал гимн Украины.

Комментируя свой успех Ольга Харлан с партнершами призналась, что были очень спокойны перед финалом.

Стоит отметить, что после этой победы Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории Олимпийских игр.

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