Украинки стартуют в олимпийской квалификации по баскетболу 3х3: расписание матчей

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 под руководством главного тренера Юрия Процюка начинает выступления в олимпийском квалификационном турнире в венгерском Дебрецене.

17 мая наша команда проведет первые два матча группового этапа. В плей-оф выйдут лучшие две команды из группы. В четвертьфинале группа А будет играть с командами группы С, которая тоже проведет свои первые матчи.

Расписание матчей группы сборной Украины:

Пятница, 17 мая

15:50. Германия – Тунис

16:15. Украина – Польша

17:40. Тунис – Польша

18:05. Германия – Украина

В состав женской сборной 3х3 на олимпийский квалификационный турнир вошли:

Кристина Филевич (первый тренер – Аида Евтушенко)

Мириам Уро-Ниле (первый тренер – Людмила Иваненко)

Оксана Моллова (первый тренер – Людмила Семанишин)

Анжелика Ляшко (первый тренер – Екатерина Кливенок)

Для того чтобы пробиться на Олимпиаду в Париж, нашим девушкам нужно быть в тройке лучших команд квалификации, в которой примут участие 16 сборных.

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