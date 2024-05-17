Украинки стартуют в олимпийской квалификации по баскетболу 3х3: расписание матчей
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 под руководством главного тренера Юрия Процюка начинает выступления в олимпийском квалификационном турнире в венгерском Дебрецене.
17 мая наша команда проведет первые два матча группового этапа. В плей-оф выйдут лучшие две команды из группы. В четвертьфинале группа А будет играть с командами группы С, которая тоже проведет свои первые матчи.
Расписание матчей группы сборной Украины:
Пятница, 17 мая
15:50. Германия – Тунис
16:15. Украина – Польша
17:40. Тунис – Польша
18:05. Германия – Украина
В состав женской сборной 3х3 на олимпийский квалификационный турнир вошли:
Кристина Филевич (первый тренер – Аида Евтушенко)
Мириам Уро-Ниле (первый тренер – Людмила Иваненко)
Оксана Моллова (первый тренер – Людмила Семанишин)
Анжелика Ляшко (первый тренер – Екатерина Кливенок)
Для того чтобы пробиться на Олимпиаду в Париж, нашим девушкам нужно быть в тройке лучших команд квалификации, в которой примут участие 16 сборных.
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