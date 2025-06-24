Украине не нужен ЧМ? Что нам показал футбольный июнь и можно ли исправить ситуацию

До отбора на ЧМ-26 в Северной Америке остается всего 2,5 месяца. Украина сыграет в группе против Франции, Исландии и Азербайджана. Но нужно ли нам ехать на эти матчи? Что мы там сможем показать? И есть ли вообще возможность удивить? OBOZ.UA анализирует, в чем главная проблема украинской команды и возможно ли ее исправить.

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Какой футбольный год у Украины?

Июнь отмечен двумя провалами. Сначала главная сборная показала очень посредственные результаты, а затем молодежка не вышла из группы, хотя на нее были очень высокие надежды. Матчей у Украины в этом году не так много: команда Реброва из 4 матчей выиграла только 2. Команда Мельгосы торжествовала тоже только в двух из 6. Так сложилось, что нечему радоваться, потому что это совсем не тот статус, в котором хочет быть околофутбольное государство. Все матчи отбора на ЧМ заложены на осень, уже в ноябре будет понятно, чем для нас завершится квалификация. Так же осенью начнет свои игры отбора на следующее Евро и молодежная команда. В этом году сложилось так, что выбрать можно будет сразу из двух сборных.

Команда Реброва: всех на выход?

Два очень странных и полярных матча. Именно таким был турнир в Канаде. Полный разгром от хозяев мы запомнили из-за апатии - 4 сухих мяча и ничего в ответ. Ребров качественно попробовал новичков лишь во втором матче и получилось ярче - первый тайм вообще ударный. Немало ударов, немало навесов в штрафную, забегания по флангам. Словом, все то, из чего состоит обычный футбол, но чего нет в игре основы Украины. Да, победу над Новой Зеландией принёс Зинченко своим своевременным подключением. Но если мы посмотрим на то, как шла игра во втором тайме - то это ужас. С выходом половины основы желто-синих, соперник принял свою судьбу и закрылся в обороне. Даже разница в классе никак не сказалась на результате: Цыганков и Яремчук играли друг против друга вместо атаковать ворота, а Шапаренко за 10 минут был просто статистом. Да и резервные футболисты постоянно спешили - это была единственная возможность напомнить о себе. Поэтому хорошая игра была только до перерыва.

Итог турнира в Канаде - условное серебро. Но заслужила ли его команда? Кажется, что нет. По мнению тренера, этот сбор не был лишним. В контексте поддержания формы команды - можем согласиться. В контексте экспериментов - а где же они? Было 2 разных состава и их микса не произошло. Не увидели фанаты и какие-то необычные игровые схемы - под заявления, что этот турнир исключительно проверка новых возможностей, никто бы не удивился даже разгрому. Но это был обычный выезд Украины на соревнования без нового.

"Любая товарищеская игра помогает. Когда сборная не собирается более трех месяцев, то это очень тяжело, потому что требования в клубах совсем другие, чем в национальной команде. Гораздо лучше, если бы мы собирались больше, но сейчас такой календарь. И я доволен, что у нас есть такие игры". - Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины по футболу

Команда Мельгосы: молодёжка не спасет?

Можно было бы поискать исполнителей в молодежке, которая значительно лучше играет. Тем более, многие исполнители уже не смогут быть заявлены по возрасту и Мельгоса на осень будет собирать новичков. Но эпидемия плохих матчей охватила наш футбол на всех уровнях. На Евро в июне даже Финляндия выступила лучше - отобрала очки у наших соперников по квартету. Что касается матчей желто-синих, то показательным был последний против Нидерландов. Показательно беззубым. С одной стороны, попытались на старте угрожать воротам оранжевых. С другой - уже после первого гола отказались от хотя бы ничьей. Игра пошла только при 2:0. Соперник получил преимущество и даже в меньшинстве чувствовал себя прекрасно. Ни разу за 3 групповых матча украинцы не были в офсайде, настолько наши атаки медленные. Если УАФ строит единство для всех сборных - то не такой подход мы ждём.

Евро-2025 продолжается. 25-го июня пройдут полуфинальные матчи молодежного Евро. Германия сойдется в битве против Франции, Англия - против Нидерландов. И посмотрите на статистику: даже несмотря на вылет, Украина остается в топе по нескольким важным показателям. Мы имели владение в 54%, а точность пасов на уровне 86% (это лучше, чем у полуфиналистов немцев). В защите тоже было неплохо - 60 отборов и даже 1 сухой матч, чего не удалось той же Англии, лучшей сборной турнира. Поэтому молодёжка у нас неплохая, но футбол ей нужен совсем другого стиля.

Готова ли Украина бороться за ЧМ-26?

Фанаты хотят наконец увидеть желто-синие флаги на всемирных соревнованиях. Но пока все указывает на то, что Украине не стоит отбираться на Мундиаль. УАФ упорно не меняет Реброва, даже несмотря на открытое недовольство болельщиков. Да, сразу возникает вопрос - на кого? Но посмотрите: Италия обновила коуча, Бразилия тоже. Аппетиты Украины скромнее, поэтому можно найти иностранного специалиста. Или почему бы нагло не предложить место Раньери? Клаудио заявлял, что не против поработать со сборной, а не в клубе. Жёлто-синие для него как "Лестер". Да, это отчаянный шаг с почти гарантированным отказом. Но попробовать же можно! Реброву далеко до Дешама, чтобы годами перестраивать команду. Тем более, перестроек мы не замечаем.

Относительно футболистов - перед отбором на ЧМ можно не волноваться только за Забарного. Он прекрасно показал себя как капитан, забил и провел больше всего минут на поле в Канаде. Сейчас у него продолжается сага с возможной сменой клуба. "ПСЖ" должен выложить больше денег, потому что "Борнмут" требует более 70 млн евро. Главное, чтобы переход в лигу с другой интенсивностью не сказался на основных качествах нашего центрбека - защитники прижан работают гораздо меньше.

Не будет Мудрика. Несмотря на его неоднозначное отношение к игре, в последних матчах за сборную Михаил был очень полезен. Особенно когда в матчах ЛН понял, что играть надо на команду, а не хайлайты. Но теперь вингер недоступен надолго - как минимум, полтора года (если считать, что текущее отстранение пойдет в зачет дисквалификации). Одного из самых креативных футболистов будет очень не хватать в 6 матчах, где не так много места для ошибок.

Как быть с остальными, если Ребров не дает намеков на смену стартовой одиннадцатки? Резервные футболисты, кажется, так и не попадут на поле с первых минут, хотя коуч ими был очень доволен. От Яремчука, Цыганкова, Довбика, Судакова, Матвиенко, Калюжного и других требуют ответственности за то, что они делают. Украина нуждается в мощной смене в главной команде, чтобы не просто пасовать назад в любой ситуации и наращивать владения. Какая польза от показателей "МанСити", если в графе голов полный ноль?

До старта отбора на ЧМ-26 в Штатах остается 2,5 месяца. Первым соперником станет Франция, с которой есть разная история противостояний и традиционно против сильных команд Украина играет очень круто. Надеемся, что этот поединок станет ощутимым изменением в подходах тренерского штаба и исполнителей. У нас достаточно футболистов с опытом крупных турниров. Может, уже пора стать настоящими игроками и доказать фанам, что Украина достойна быть на Мундиале?