Украина вышла во второй раунд отбора женского Евробаскета-2027

Женская сборная Украины пробилась во второй раунд отбора на Евробаскет-2027, став одной из лучших третьих команд. Решающие результаты других матчей позволили команде под руководством Евгения Мурзина продолжить борьбу за выход на континентальный чемпионат.

В группе Е Украина финишировала третьей. Главные конкуренты по рейтингу третьих мест Ирландия проиграла Израилю со счётом 54:90, а Швейцария уступила Австрии 79:66, что и обеспечило украинкам место во втором этапе. Компанию украинской команде составили Дания и Нидерланды.

Согласно регламенту FIBA, во второй раунд квалификации проходят победители групп первого раунда (7 команд), команды, занявшие вторые места в своих группах (7 команд), а также три лучшие третьи команды с учётом, что в рейтинге не учитываются матчи с последними командами групп из четырёх участников.

К ним присоединяются семь сборных, имеющих автоматическую перепустку: Испания, Франция, Италия, Турция, Германия, Венгрия и Чехия. Хозяева турнира — Бельгия, Финляндия, Литва и Швеция — имеют гарантированные места на чемпионате, но участвуют в специальной группе H для игровой практики.

Во втором этапе команды будут разделены на шесть групп по четыре сборные, каждая из которых сыграет двукруговой турнир дома и на выезде. Игровые окна запланированы на ноябрь 2026 года и февраль 2027 года. По итогам второго этапа на чемпионат Европы выйдут две лучшие команды каждой группы, всего 12 сборных.

