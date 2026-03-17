Украина вышла во второй раунд отбора женского Евробаскета-2027

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
456
Украина вышла во второй раунд отбора женского Евробаскета-2027

Женская сборная Украины пробилась во второй раунд отбора на Евробаскет-2027, став одной из лучших третьих команд. Решающие результаты других матчей позволили команде под руководством Евгения Мурзина продолжить борьбу за выход на континентальный чемпионат.

Украина вышла во второй раунд отбора женского Евробаскета-2027

В группе Е Украина финишировала третьей. Главные конкуренты по рейтингу третьих мест Ирландия проиграла Израилю со счётом 54:90, а Швейцария уступила Австрии 79:66, что и обеспечило украинкам место во втором этапе. Компанию украинской команде составили Дания и Нидерланды.

Украина вышла во второй раунд отбора женского Евробаскета-2027

Согласно регламенту FIBA, во второй раунд квалификации проходят победители групп первого раунда (7 команд), команды, занявшие вторые места в своих группах (7 команд), а также три лучшие третьи команды с учётом, что в рейтинге не учитываются матчи с последними командами групп из четырёх участников.

Украина вышла во второй раунд отбора женского Евробаскета-2027

К ним присоединяются семь сборных, имеющих автоматическую перепустку: Испания, Франция, Италия, Турция, Германия, Венгрия и Чехия. Хозяева турнира — Бельгия, Финляндия, Литва и Швеция — имеют гарантированные места на чемпионате, но участвуют в специальной группе H для игровой практики.

Во втором этапе команды будут разделены на шесть групп по четыре сборные, каждая из которых сыграет двукруговой турнир дома и на выезде. Игровые окна запланированы на ноябрь 2026 года и февраль 2027 года. По итогам второго этапа на чемпионат Европы выйдут две лучшие команды каждой группы, всего 12 сборных.

