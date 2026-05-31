Украина – Польша: все подробности товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 31 мая, проведет первый матч под руководством нового главного тренера Андреа Мальдера. Первый истории зарубежный наставник в истории "сине-желтых" выведет национальную команду на спарринг с поляками, который также не сыграют на ЧМ-2026.

Игру принимает городской стадион во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Польша. Стартовый свисток арбитра Филипа Глова из Словакии прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ПОЛЬША

Увидеть противостояние сборных двух соседских стран можно будет благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир поединка организовывают на канале "Megogo Футбол 1". Традиционно показ встречи такого уровня будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ПОЛЬША

Фаворитами встречи называются поляки. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,08. Ничья оценивается котировкой 3,37. А показатели на успех украинцев достигают уровня 3,42.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андреа Мальдера, главный тренер сборной Украины:

– Я очень возбужден. Это волнительно. Я думаю, что мы все должны брать больше ответственности. Это касается всех, не только главного тренера, президента. Каждый должен взять на себя больше ответственности. Я не волнуюсь, я очень рад быть здесь. Сбор, в принципе, прошел хорошо. Да, добираться было довольно долго, но это не является нашим алиби. Мы рады быть здесь.

Ян Урбан, главный тренер сборной Польши:

– Сейчас у нас есть шанс проверить некоторых игроков. Система игры – это всегда открытая дискуссия. Я думаю, что мы хорошо справляемся с тройкой защитников, иногда мы даже играем с тремя-четырьмя. Сейчас, с такими гибкими системами и такой позиционной взаимозаменяемостью среди игроков, это не так важно.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Бондарь, Матвиенко, Михавко – Романчук, Назарина, Шапаренко, Миколенко – Ярмоленко, Судаков – Пономаренко

Польша: Грабара – Вишневски, Беднарек, Кивер – Кендзера, Шимански, Зелински, Залевски – Розга, Камински – Свидерски

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ

"Кадра" и "сине-желтые" 10 раз встречались друг с другом. Украинцы одержали три победы при пяти поражениях.

