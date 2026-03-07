'Украина показала свое истинное лицо'. Сийярто обвинил украинцев в 'угрозах и шантаже' венгерской теннисистки

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об угрозах в адрес венгерской теннисистки Панны Удварди перед матчем против украинской соперницы на турнире в Анталье. Он обвинил украинцев в запугивании и сообщил, что спортсменке пришлось обеспечить дополнительную защиту.

Инцидент произошел на женском турнире Antalya 2 Challenger в Турции. Венгерская теннисистка Панна Удварди (N95 WTA), встречалась с украинкой Ангелиной Калининой, занимавшей 189-е место мирового рейтинга. 29-летняя уроженка Новой Каховки выиграла матч в двух сетах: 7:6, 7:5.

По данным index.hu, накануне встречи Удварди получила сообщение с угрозами. В письме утверждалось, что она должна проиграть матч, иначе похитят ее мать и бабушку. В тексте говорилось, что отправители якобы располагают информацией о семье теннисистки, знают их адреса и номера телефонов и готовы "сделать ее жизнь адом", если требование не будет выполнено.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил факт угроз в видеозаявлении. Он сообщил, что семья спортсменки обратилась за защитой к венгерскому государству.

"Похоже, что мы вступили в период открытых угроз и шантажа. Украинцы показали свое истинное лицо. Вчера украинский президент открыто смертельно угрожал премьер-министру Венгрии, а сегодня еще не было и полудня, как мы уже столкнулись с новой угрозой в адрес еще одного гражданина Венгрии", – заявил чиновник у себя в Facebook.

Сийярто заявил, что Удварди и ее родственникам направили грубые угрозы по электронной почте. Он подчеркнул, что "венгерских граждан нельзя запугивать", поэтому власти обратились к турецким органам, которые обеспечили теннисистке полицейскую охрану. Организаторы турнира также усилили меры безопасности, а матч венгерской спортсменки против украинской соперницы прошел без зрителей.

"Позор, что мы дошли до такого. Позор, что венгерским гражданам теперь открыто угрожают по всему миру. Украина и украинцы показали свое истинное лицо", – добавил в завершении министр.

