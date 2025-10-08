Украина не готова к Исландии? Сможет ли команда Реброва взять первую победу в отборе на ЧМ-2026

Футбольная сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора на ЧМ-26. Ребров уже столкнулся с первыми проблемами, а определиться со стартовым составом становится все сложнее. OBOZ.UA собрал все, что нужно знать о главной команде и ее готовности к Исландии.

Есть ли ещё шансы попасть на ЧМ?

В начале отбора украинцы уступили 0:2 Франции, а затем расписали позорную ничью 1:1 с Азербайджаном. Экзамен против топ-сборной Европы и против одного из главных аутсайдеров Украина провалила, статистические показатели росли в играх против Милли, но все равно за 4 тайма желто-синие так и не достигли ни понимания, за что идет игра, ни банального сотрудничества между собой. Мы показали 60% владения с 12 ударами за игру (каждый третий в створ) и при этом забили лишь один раз! Всё из-за того, что Украина возится в центре поля, находясь там ~37 минут.

В защите не лучше: позволяем бить по 5 раз на тайм, а пропустили трижды только потому, что Франция не могла поверить своему счастью, а Азербайджан проснулся только после пенальти. Малое количество фолов (11 за игру) далеко не о взвешенности, это о медленном принятии решений и малой отдаче в обороне собственных ворот. Поэтому у нас едва ли не лучшая дисциплина среди 54 команд отбора.

Украина снова будет наматывать километры через всю Европу. По данным УАФ, игроки УПЛ собирались в Варшаве, откуда ехали в тренировочный лагерь. Легионеры прибывали по мере того, как проводили свои матчи заграницей. Сегодня подопечные Реброва вылетают в Рейкьявик и завтра проведут там предматчевые пресс-конференции и первую тренировку. Главное, чтобы вылет в Исландию не стал причиной для вылета из борьбы за квалификацию.

Какие силы команд?

Перед очередным раундом отбора на Мундиаль, ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. После сентябрьских матчей Украина находится на 28-м месте. По сравнению с летом, желто-синие упали на 2 позиции, пропустив вперед Канаду с Турцией. Среди европейских команд мы 14-е, здесь без изменений. Соперники из группы D остаются в своих зонах: Франция поднялась на второе место среди всех сборных (2 также и в Европе, уступают лишь Испании), Исландия 74-я, тогда как Азербайджан находится на 124-м месте.

Заявка снова меняется по ходу

Список появился на сайте УАФ 2-го октября. Продержался он всего несколько дней. В основной список Ребров включил 25 игроков, еще 6 - в резервный. На этот раз изначально было 5 представителей "Шахтера" и 4 от "Динамо". Еще из УПЛ прибыли игроки "Полесья" и "Металлиста 1925". Изначально заявка выглядела так:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Илья Забарный, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко;

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Руслан Малиновский;

Нападающие: Артем Довбик, Владислав Ванат.

В резервном списке были Нещерет, Пихаленок, Очеретько, Крыськив, Таловеров и Чеберко. Первые обновления уже произошли: Очеретько заменит Зубкова, который положил дебютный гол за "Трабзонспор", но присоединиться к первой команде не сможет. Из-за хронической травмы желто-синие снова остались без Цыганкова, который в лазарете с лета, а последний полноценный матч за Украину был еще против Бельгии в марте 2025-го (летние товарняки не учитываем, там суммарно даже 90 минут нет). Заменить его мог бы Ярмоленко, но по состоянию на 8 октября вингера не вызывали. Может расчет на неожиданное дополнение, о котором стало известно на неделе?

Дебютный Велетень: решение для сборной, проблема для сборной

Интересный и - главное - точный ход тренерский штаб сделал в отношении полузащитника житомирского "Полесья" Владислава Велетня, его довызвали без учета той шестерки. Для игрока житомирян это дебютное приглашение в первую команду. В "Колосе" он вырос до уровня постоянного претендента на еврокубки. Прошлый взрывной сезон, 3 гола и 5 ассистов дополнили образ. Все это и 70 выступлений в то время закончили сагу охоты и переход в "Полесье".

Велетень - универсал на обоих флангах, похоже, именно им хотят заменить Зубкова или Цыганкова. Под руководством Ротаня прогресс продолжается, хотя и медленнее, чем у ковалевцев. Новая кровь для сборной изрядно нужна, тем более Владислав уже выступал за молодежку. Но на самом деле, от Реброва мы не ожидаем появления футболиста на поле. По примеру осенних игр, будет начинать борьбу старая-добрая основа и новичок сможет почувствовать разве что атмосферу, которой еще не видел. Выход на поле будет чудом, ведь мем о Судакове выглядит более реальным, чем доверить эту зону более уместному профессионалу по позиции. Такое впечатление, что тренерский штаб все еще ждет восстановления Мудрика и без него не понимает, что делать.

Что уже показала Исландия?

Островное государство устроило феноменальную зарубу с французами до последних минут и уверенно переехало Азербайджан. Исландия похожа на Украину: 54% владения, за которые удавалось бить по 10 раз за 90 минут. По владениям Олафссона было около 11 ударов (даже от Милли были реальные угрозы), но защита уверенно останавливала угрозу и чаще переводила мяч подальше от ворот. Самая опасная зона - левый фланг, у Конопли и Забарного будет много работы.

От той Исландии, которая сияла когда-то на Евро, почти ничего не осталось, однако идея на 300 тысяч населения сохранилась: показать, что в футболе возможно все. В очных встречах можем себе позволить только одну ничью с исландцами, потому что у них суперпреимущество по голам +4, это даже больше, чем у Франции. Если выровняемся по очкам, то этот показатель поставит соперника выше в таблице. А еще есть неочевидный момент - второй шанс попасть на ЧМ, как и у украинцев.

Заявка викингов максимально полузащитная: там аж 12 футболистов с этим профилем. Коуч Арнар Гюннлейгссон не делает резервных списков, он максимально полагается на свой выбор из 24 игроков. Что интересно, только один из них выступает в Исландии - вратарь Эйнарссон, представитель "Брейдаблика". Среди звездных - нападающий Гудмундссон из "Дженоа" (самый дорогой в команде), капитан Гаральдссон из "Лилля" и Йоханнессон из "Кельна", который отметился дублем против Азербайджана. В заявке футболисты с большим опытом, которые играют в высших лигах Дании, Англии, Греции, Италии, Турции и Германии.

Когда смотреть матч?

Игра против Исландии пройдет в Рейкьявике. Начало в 21:45 по Киеву, транслировать встречу будет MEGOGO. Далее - вылет в Польшу на домашний матч с Азербайджаном. Если в этих матчах будет еще 2 ничьи или большая потеря очков, то тогда украинцам не следует надеяться на Мундиаль.