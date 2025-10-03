Растерять все на ровном месте: что помешало 'Динамо' проявиться против 'Кристал Пэлас'. Обзор матча

В первом матче группы Лиги конференций киевское "Динамо" проиграло 0:2 английскому "Кристал Пэлас". Мы столкнулись с обманом относительно ожиданий: интересный старт с экспериментами от Шовковского и уже забытая отдача растворились в моменте. Почему так снова произошло? ОBOZ.UА разбирался с новым европейским путешествием чемпиона Украины.

Стартовые составы

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Михавко, Тиаре, Биловар, Дубинчак, Яцик, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Герреро

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Ричадс, Лакруа, Геи, Уортон, Хьюз, Муньос, Соса, Камада, Матета, Пино

Первый тайм. Играем до замены, буквально

Старт игры - сплошные эксперименты от Шовковского. Пара центрбеков Биловара с Тиаре, Яцык с первых минут рядом с Шапаренко, Герреро на острие с высокой позицией несмотря на статус аутсайдера матча. Похоже, это была неожиданность и для гостей, готовившихся к другому "Динамо". За 15 минут орлы не создали качественное давление и разворачивали свою игру медленно, несмотря на большое владение. "Кристал Пэлас" достиг этого смелостью: англичане начинали атаки в 3-4-3, а ближе к нашим воротам это было что-то похожее на 3-2-5, чтобы расположиться как можно ближе к владениям Нещерета.

Киевляне все строили через Герреро: любой (чаще Бражко) отдавал пас вперед и панамец пытался цепляться за мяч. Жаль, что этот план быстро поняли и под перерыв нивелировали. Отдача стартового отрезка приятно поразила каждый из защитников отчаянно играл на перехвате, вратарь тоже бросался на мячи. Пока не произошел ужасный эпизод с Михавком: трижды за несколько мгновений он получил мячом по голове или был в борьбе. Начались самые непонятные минуты всего матча. А может и сезона.

Украинцы оказались вдесятером - и пропустили. Пино с фланга забросил метров на 30 и нашел голову Муньоса. Тот попал прямо в девятку. Окно возможностей для "КП" возникло в вынужденном большинстве... и из-за непонятного менеджмента от тренерского штаба. Как будто все силы ушли на стартовые настройки, а ситуативные решения на тех тренерских курсах УЕФА прогуляли. Динамовцы провели без одного игрока почти 6 минут, это слишком долго. В итоге, вышел Волошин, а на позицию Михавка перешел Дубинчак. 0:1.

Англичане получили единственную гарантированную возможность и филигранно ее использовали. "Динамо" неуверенно, но сдерживало фланги, их главное оружие. Момент с Михавком выбил равновесие, украинцы начали проигрывать позиционную борьбу. Игра шла медленно, без особых моментов с обеих сторон, мы от бело-синих можем вспомнить только двойную попытку Бражко после штрафного удара. До какого-то момента это была самая организованная команда от Шовковского за последний год. Но на перерыв в раздевалку ушли 11 напуганных футболистов и один тренер в блэкауте.

Второй тайм. Не волнуйтесь, классическое "Динамо" уже здесь

Гласнер начал второй тайм с четкого плана: забить как можно больше. У его команды мало что получалось на острие, поэтому он сменил формарда Матету на Нкетию. Статистическое преимущество, которое весь первый тайм понемногу перетекало к гостям, во втором оформилось четче. Понадобилось всего 10 минут, чтобы свеженький нападающий запихнул мяч в наши ворота. Впервые из офсайда. Счастья хватило на 3 минуты: Нкетиа почти сразу выполнил задание тренера и удвоил преимущество "Кристал Пэлас". Умение игрока почувствовать момент для ускорения проявилось на полную: он отклеился от Дубинчака и еще сильнее затолкал мяч в ворота Нещерета. 0:2.

После перерыва вернулось старое "Динамо", будто это игра УПЛ против "Карпат". Опять не было ни одного футболиста с идеей или жаждой результата. Даже Ярмоленко - самый активный в течение всего игрового времени - был полезным в остановке соперников (часто фолами) и советах другим игрокам. Вперед он не шел, там было зацементировано. Вратарь лондонцев несколько раз подержал мяч в руках, но остался без настоящей работы после 90 минут. "Динамо" много забивает в нашем чемпионате. тогда как в еврокубках снова разрастается проблема попадания по воротам.

Как "КП" удалось обеспечить такое классное преимущество? Прежде всего, Геи: защитник был повсюду, постоянно предлагал себя и выполнял опасные забросы. Противодействовать ему должен был Ярмоленко с Тымчиком, но ловкости футболиста не было предела. Через него пришла каждая вторая угроза. Когда преимущество зафиксировалось в 2 гола, орлы несколько снизили темп, попытались сыграть от низкой позиции. У динамовцев возникали угловые, а Волошин подбирался ближе к чужим воротам. Тогда по стадиону пронеслось громкое замечание, что-то вроде "Зачем вы это делаете?" и лондонцы возобновили давление.

Лучший игрок матча в "Динамо" - Тиаре: он единственный, кто не выключился и мешал Сарру и Девенни забивать еще. Остальные наработали лишь на 2 пропущенных гола, созерцая еврофутбол с лучших мест. Итог игры ужасен, ведь киевляне даже в 15-минутном большинстве (после удаления Сосы) не оказались способными хоть на один опасный момент. Михавка не будет в следующей игре ЛК, а Тымчика ждет обследование после нескольких столкновений. Хорошо, что в таблице мы не последние, "Брейдаблику" с "Линкольном" залетело побольше.

0:2 - "Динамо" уступает "Кристал Пэлас" в дебютной игре Лиги конференций. Первые 20 минут заложили нам надежду, но потом игроки сами все разрушили. Медленная и неуверенная реакция коуча на вынужденное меньшинство стала кульминацией всех попыток и 2 гола пришли как к себе домой. Даже не вспоминаем о таблице коэффициентов, мы можем лишь надеяться на очки от бело-синих в рейтинг. Но сначала от киевлян надо дождаться хотя бы ударов в створ.