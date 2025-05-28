Ученик против наставника или маэстро против легенд: что нам готовит финал Лиги конференций 'Бетиса' и 'Челси'

Сегодня во Вроцлаве пройдет второй еврофинал. Лучшую команду Лиги конференций определят испанский "Бетис" и английский "Челси". В этом противостоянии нет фаворита, ведь обе команды прошли сложный и такой желанный путь к решающей игре. OBOZ.UA рассказывает самые яркие факты о сегодняшнем финале и подсказывает, почему и за какой клуб стоит болеть.

К слову, фаворитами поединка 28 мая считаются англичане. Аналитики GGBET предлагают такой прогноз на футбол : победа "Челси" – 1.85, ничья – 3.76, победа "Бетиса" – 4.49. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

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Такие разные клубы для Лиги конференций

"Бетис" подарил Севилье праздник: в то время как главная команда города почти вылетела из Ла Лиги, команда Пеллегрини дала за кого поболеть. Это первый в их истории финал и возможность поставить в музей первый не испанский кубок. В этом плане разница очевидна: "Челси" имеет 32 кубка во всех турнирах; "Бетис" выиграл 4 трофея за всю свою историю. Лига конференций такой привычный турнир для номинальных хозяев. Но не для подопечных Марески, которым год назад посчастливилось вообще быть на евроарене.

Будем честны: никто не удивлен увидеть "Челси" в финале. Но все удивятся, если команда проиграет. Мареска собрал настолько большой состав, что мог свободно проводить ротации под разные турниры и задачи. Украинцы хорошо почувствовали это на примере Мудрика: вингер, хоть и отстранен от футбола, был основным для ЛК и зажигал, сделав 3+3 за 6 матчей. Интересно, что он набрал нужное количество матчей для награды, а УЕФА не запрещает даже дисквалифицированным игрокам выйти на подиум и получить медаль. Она у Миши точно будет, вот только есть нюанс: какая именно определят его коллеги на поле; а пустить ли Мудрика на пьедестал - это решение за руководством команды.

Мареска может вновь доказать, что он гений менеджмента

И вот пришло время доказать, что вся критика и насмешки над его набитой раздевалкой были проявлением слабости хейтеров. Свой путь к легендарному тренерству коуч прокладывал под эгидой Гвардиолы в молодежке "Сити", где набрался философии доминирования через владение. Команда Марески несется: уже имеют 38 голов в Лиге конференций, это новый рекорд турнира и на 16 больше, чем у соперника, который ещё и играл в стыковых матчах.

Главное, что коучу удалось привить своим футболистам - нет неважных турниров. Основой этого успеха стали многие игроки, но финал для Лондона привезли 4 человека. Дьюсбери-Холл, Кукурелья, Санчо и Нкунку - без них такого успеха в ЛК могло и не быть. Недоступны из-за травм оба Фофана и Келлимен, но в "Челси" достаточно исполнителей. Единственное, что может быть проблемой - возможное отсутствие Нкунку и Гию. Почти весь победный состав тренер наиграл в последнем туре АПЛ (выигрыш против "Ноттингема"). Команда качественно дисциплинирована: 15 желтых и одно удаление, вдвое меньше, чем у "Бетиса".

От Англии вообще ожидаем безумное представительство на следующий год: лондонский клуб завоевал себе путевку в ЛЧ через лигу, поэтому победа принесёт ещё одну путёвку в Лигу Европы ("Ноттингем" ждет). И тогда на евроарене в прямом смысле будет представлена половина лиги. Включая "Тоттенхэм", обновивший рекорд самого низкого попадания в международные соревнования. Лига конференций весь год была местом тестов возможностей футболистов. Сильнейшие потом становились ближе к Англии и основе синих. Но даже так лондонцам не удалось повторить путь "МЮ" и дойти до финала без поражений: 1 из 12 матчей всё же проиграли, дома "Легии" в четвертьфинале. Задача проста - выйти и выиграть. Ответственность ещё больше - все исключительно уверены, что выигрыш будет. Не перегорит ли на этом лондонский клуб?

"Бетис" играет не только за себя

Прежде всего надо начать с легендарной фигуры тренера. УЕФА приводит данные, что на день финала Пеллегрини будет 71 год и 254 дня - так он может стать самым возрастным тренером-победителем любого из клубных турниров Европы. Также сегодняшний матч - встреча наставника и ученика. Но несмотря на нервозность первого финала, "Бетис" имеет немало талантливых и опытных футболистов: Иско с "Реалом" смаковал победы в ЛЧ; Форнальс уже выигрывал ЛК; Бакамбу лучший по системе гол+пас, а легендарность Антони даже не обсуждается.

"Бетис" может похвастаться своим голевым желанием: хоть и забили меньше соперника, но хотят попадать по воротам. 233 удара, каждый третий в створ. И хотя команде не помогут Беллерин, Льоренте и Рока, клуб ждет, что за сегодня смогут восстановиться Авила, Ло Чельсо и Сабали. И не забывайте о Натане - это топ-игрок защиты, который отбегал больше всех на турнире и останется наиболее задействованным игроком Лиги конференций.

Несмотря на напряжение, Пеллегрини стремится сохранять хладнокровие. В этом ему будут помогать те, у кого уже есть опыт побед в главных матчах - Иско и Форнальс. Команда не отступит от своего атакующего стиля, ведь на пропущенный гол готова ответить двумя забитыми. И коуч дальше будет придерживаться атакующей тактики. В Европе в этом сезоне сложилась классная тенденция: выигрывают те, кто никогда не имел медалей или долго был без трофеев. "Кристал Пэлас", "Болонья", "Тоттенхэм"... Попадёт ли в перечень и "Бетис"?

Очные встречи

Между собой команды пересекались 4 раза, но очень давно. Последний раз - 20 лет назад, в группе ЛЧ. В первом матче "Челси" поиздевался над соперником 4:0, забивали Дрогба, Креспо, Карвалью и Коул. Вторую игру выиграли испанцы (1:0) - это помогло еще немного держать давление на лондонцев. Еще раньше были четвертьфиналы Кубка обладателей кубков - оба матча за синими.

Уместнее будет взглянуть на историю встреч против команд из определенной страны. Например, аристократы за свою богатую международную историю аж 17 раз встречались с "Барселоной" - преимущество у каталонцев. Всего против клубов с Пиренеев есть 54 матча в различных еврокубках: 21 из них выиграли лондонцы. В списке были даже экзотические "Сарагоса" и "Мальорка", которую "Челси", кстати, не смог переиграть в далеком 2000-м. "Бетис" имел в соперниках только 3 английские команды: это еще были "МЮ" и "Ливерпуль". Статистика неутешительна - за 8 встреч выиграть удавалось только лондонцев в том матче ЛЧ.

Где смотреть финал Лиги конференций?

Игра "Бетиса" против "Челси" пройдет во Вроцлаве на одноименной арене. Рассудит игру босниец Ирфан Пельто. На линиях будут работать его соотечественники Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Главный рефери этого сезона уже успел поработать на четырех матчах ЛЕ и на семи играх Лиги чемпионов, в том числе - на легендарном противостоянии "Арсенала" с "Реалом". Но именно сегодняшний матч станет для 40-летнего арбитра первым финалом клубного турнира. Старт игры в 22:00 по Киеву. Матч покажет медиасервис MEGOGO.