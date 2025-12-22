Участвовал в Z-митинге: чемпион ОИ из РФ повел себя 'как истеричка' и 'послал' пропагандистов с 'Матч ТВ'

Олимпийский чемпион Пекина-2022 Александр Большунов жестко высказался в адрес пропагандистов телеканала "Матч ТВ" и попал под шквал критики. Российский лыжник после спринтерской гонки на этапе национального кубка отказался давать комментарии представителям СМИ, обвинив их в попытках поднять свои рейтинги на его имени.

Видео дня

"Знаешь, чтобы прославиться, Большунов не нужен. Занимайтесь, делайте интервью классно, тогда будут вас знать. А вам лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь, чтобы больше рейтинги были. Ребят, до свидания! К нормальным, к хорошим я буду подходить, здороваться, обнимать!" – сказал спортсмен пропагандисту Михаилу Гореванову, который опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале и назвал поведение лыжника скандальным.

В ответ другой сотрудник "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, который в марте-2022 вел Z-концерт в Лужниках с участием, к слову, самого Большунова, обозвал чемпиона ОИ истеричкой с психологическими проблемами.

"Большунов – великий чемпион, выдающийся лыжник XXI века, все мы уважаем его заслуги. Но не надо вести себя как истеричка. Что это за ерунда? Странная история. Сейчас опять поднимется вой по поводу травли и всего остального. Но это ерунда полная. Все мы пиаримся на наших великих спортсменах, да? Да. Но кто бы знал наших великих чемпионов, если бы не телевидение и журналисты?" – сказал Большунов.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал нелепую мысль о том, что Александр Большунов на Z-концерте в поддержку войны в Украине "отстаивал свои права".

