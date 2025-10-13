'У нас нет флага': чемпион ОИ из РФ устроил демарш и отказался выступать на международных турниров

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский отказался от выступлений в так называемом нейтральном статусе на международных соревнованиях. Представитель страны-агрессорки назвал неприемлемыми для себя условия выходить на помост без национального флага и гимна.

Видео дня

О своем демарше Белявский рассказал в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Победитель Игр в Токио-2020 при этом добавил, что будет следить за мировым первенством в Индонезии, который состоится с 18 по 25 октября, где выступят "нейтральные атлеты".

"Я принял такое решение, что пока у нас нет флага, не выступать на международной арене. Но чемпионат мира в Индонезии, конечно, буду смотреть. Потому что там наши спортсмены будут выступать. Конечно, я буду болеть, переживать за них, смотреть, как они смотрятся на международной арене. Ведь это очень важно и для них самих, и для нашей команды в целом", – сказал Белявский.

Ранее Украина бойкотировала международный турнир в Париже по спортивной гимнастике из-за допуска к нему российских спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, российский пропагандист Дмитрий Губерниев заявил, что спортсмены, которые поддерживают войну, "несут миру радость".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!