'Тяжелые антибиотики'. Вторая подряд украинская теннисистка отказалась выступать и снялась с турнира в США

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№31 WTA) отказалась продолжать выступления на турнире в Цинцинатти (США). 25-летняя одесситка, которая должна была сразиться со второй ракеткой мира Коко Гауфф за выход в 1/8 финала, за два часа до матча объявила о своём снятии с соревнований.

Даяна объяснила отказ серьёзным ухудшением самочувствия: "Последние несколько дней принимаю тяжёлые антибиотики, от которых пошла сильная интоксикация. Думала не играть и предыдущий матч, но была надежда, что состояние улучшится. Однако при нагрузках у меня поднимается пульс и появляется сильная слабость", – цитирует спортсменку BTU.

Во время предыдущего поединка с Томовой теннисистка почувствовала сильное сердцебиение. Врачебная команда и сама спортсменка приняли решение не рисковать здоровьем и отказаться от дальнейших выступлений.

"Пока несколько дней буду без тренировок, а затем начну готовиться к US Open", — добавила Ястремская. Напомним, что Открытый чемпионат США стартует 24 августа.

Несколькими днями ранее вторая ракетка страны Марта Костюк также не смогла довести до конца турнир WTA 1000 в Цинциннати.

Там Костюк в третьем круге должна была встретиться с одной из сильнейших польских теннисисток Игой Швентек, но снялась с турнира из-за травмы запястья, полученной накануне в Канаде.

Напомним, 5 августа на турнире в Монреале Костюк не смогла завершить матч с Еленой Рыбакиной из-за боли в запястье. Тогда украинка взяла медицинский тайм-аут, но после проигрыша первого сета со счётом 1:6 решила не продолжать игру — это стало её седьмым подряд поражением.

