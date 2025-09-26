Российская теннисистка Виталия Дьяченко пожаловалась на то, что ей отказывают предоставлять корты для тренировок в Ирландии из-за агрессии РФ. 35-летняя уроженка Сочи добавила, что тренер предлагал ей назвать себя украинкой, чтобы получить возможность посещать спортивные клубы в Великобритании.

Об этом Дьяченко заявила в интервью порталу Sports.ru. Ярая фанатка диктатора Владимира Путина, которого, по ее мнению, категорически нельзя критиковать, добавила, что она является украинкой по отцовской линии, но считает себя русской и не станет прикидываться.

"Из-за того, что я русская, в Ирландии с 2022 года все клубы, где я тренировалась раньше, мне отказывают. Нас очень хорошо принимали. А сейчас тренер позвонил, ему ответили, что либо я говорю, что я украинка, либо они меня не пустят. Должна соврать, потому что среди членов клуба есть украинцы. Они могут возмущаться, поэтому я должна сказать, что украинка. Прикол в том, что я и правда наполовину украинка. Папа – украинец, у нас смешанная семья. Но я никогда в жизни не буду заниматься таким бредом. Тренер их просто послал", – сказала Дьяченко.

Отметим, что эта россиянка в 2014 году со словами "Путин, браво" поддержать аннексию Крыма, а также призывала смотреть прямую линию с кремлевским диктатором.

В 2022 году она закатила истерику в социальных сетях после того, как ей отказали в посадке на рейс польской авиакомпании LOT Каир – Варшава – Ницца.

