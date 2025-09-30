Трамп сорвал голосование в УЕФА по исключению Израиля. Sky News сообщил подробности

Голосование УЕФА по исключении Израиля из европейского футбола приостановлено. Руководство Европейского футбольного союза решило не торопиться с санкциями, пока Дональд Трамп продвигает свой план прекращения войны в Газе, пишет Sky News.

На прошлой неделе внутри исполкома УЕФА и среди национальных федераций Европы звучали настойчивые требования отстранить израильские клубы и сборную от участия в турнирах. Но после того как президент США представил 20-пунктный план мирного урегулирования и начал переговоры между Израилем и ХАМАС, в европейском футболе решили воздержаться от радикальных шагов.

Хотя некоторые ожидали экстренного заседания, в УЕФА пока не назначали голосование. Это позволит сборной Израиля провести октябрьские матчи против Норвегии и Италии, а клубный "Маккаби" (Тель-Авив) сыграет с "Динамо" (Загреб) в Лиге Европы на нейтральном поле в Сербии.

Давление на Израиль усилилось после доклада комиссии ООН, обвинившей страну в геноциде в Газе. В ответ Израиль заявил, что ведёт борьбу с ХАМАС и пытается вернуть заложников после нападения 7 октября 2023 года. Федерация футбола Турции потребовала исключения Израиля из турниров ФИФА и УЕФА, однако Норвегия выступила против одностороннего бойкота, считая, что это лишь улучшит его шансы на квалификацию.

Израиль входит в УЕФА с 1994 года, а до этого участвовал в Азиатской конфедерации, откуда был исключён в 1974-м. Сейчас в УЕФА ситуацию официально не комментируют. Для сравнения, российские команды полностью заблокированы в европейских турнирах с 2022 года после вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа вмешалась в ситуацию вокруг возможного отстранения Израиля от международного футбола. Госдепартамент США во главе с Марко Рубио заявил, что будет добиваться блокировки любых попыток запретить сборной Израиля участие в ЧМ-2026.

