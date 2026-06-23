"Тоже неплохо": легенда сборной Германии отреагировал на то, что Месси побил его бомбардирский рекорд на ЧМ

Легендарный нападающий сборной Германии Мирослав Клозе с восхищением отреагировал на рекорд аргентинца Лионеля Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Экс-форвард Бундестим 12 лет удерживал этот титул, но накануне лидер "небесно-голубых" превзошел его достижение.

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В комментарии официальному сайту Международной федерации футбола (ФИФА) Клозе подчеркнул, что всегда восхищался Месси. По словам немца, Лионель предал игре невероятного шарма, а его достижение просто перевернули восприятия спорта №1 со стороны болельщиков.

"Я всегда восхищался тем, как он решал проблемы. Он всегда оживлял свою команду. В 2006 году он сидел на скамейке запасных, пока не получил доверие. То, чего он тогда добился в футболе, и то, как он это делал, – я снимаю перед ним шляпу. Огромный комплимент! Я всегда был поклонником Месси, и теперь, когда он стоит передо мной, я должен сказать: это тоже неплохо!" – сказал Клозе.

Отметим, что французский нападающий Килиан Мбаппе сравнялся с Мирославом по количеству голов на чемпионатах мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в Аргентине установили самую большую в мире статую легендарному Лионелю Месси.

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