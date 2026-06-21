В Аргентине открыли самую большую в мире статую Месси. Фото и видео

Чемпион мира 2022 года Лионель Месси получил самый высокий в мире памятник среди всех футболистов. Монумент высотой 26 метров торжественно открыли в аргентинском городе Кутраль-Ко в провинции Неукен.

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Новая скульптура официально стала крупнейшим персональным памятником футболисту на планете. Она превзошла прежний рекорд: ранее самой высокой считалась 21-метровая статуя Месси, установленная в индийской Калькутте.

Монумент расположен на пересечении национальной трассы №22 и улицы Мануэля Савио, одной из главных транспортных артерий региона. Авторы проекта рассчитывают, что объект станет новой туристической достопримечательностью Патагонии.

Скульптура изображает капитана сборной Аргентины после триумфа на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Месси представлен в форме национальной команды рядом с Кубком мира. На его груди размещены три звезды, символизирующие три мировых титула аргентинской сборной.

Автором проекта выступил местный скульптор-самоучка Альдо Бероиса. Над созданием памятника вместе со строительными бригадами и жителями города он работал в течение года.

Конструкция выполнена на основе стального каркаса и покрыта несколькими слоями бетона. Высота сооружения составляет 26 метров, а общий вес превышает 70 тонн.

Во время церемонии открытия мэр Кутраль-Ко отметил, что новый объект должен привлечь туристов из разных стран. В муниципалитете назвали день открытия памятника историческим событием для города и подчеркнули, что монумент станет одним из его главных символов.

На мероприятии присутствовали жители региона, туристы и футбольные болельщики, которые собрались у новой достопримечательности с аргентинскими флагами и футболками национальной команды.