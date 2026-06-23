Проведение матча чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Франции и Сенегала, как и ожидалось, столкнулось с неблагоприятными погодными условиями. Старт поединка группы I прошел в запланированное время, однако после первого тайма его возобновление затянулось чуть более, чем на два часа.

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Игра началась в 17:00 по филадельфийскому времени и завершилась в 20:47. Виной стала погода – над стадионом гремела гроза, фиксировались молнии и микроторнадо, а также прошел ливневый дождь. Согласно американским правилам, в таким условиях проведение массовых мероприятий невозможно.

При этом команды покинули поле стадиона, а болельщиков в буквальном смысле выгоняли с трибун. После того, как организаторы приняли решение о начале второго тайма, еще чуть более 20 минут ушло на уборку с футбольного газона лишней воды и разминку команд.

Сама встреча сложилась под диктовку "галльских петухов". В их составе дублем отметился форвард Килиан Мбаппе, который провел свой 16-й гол на чемпионатах мира и сравнялся с немцем Мирославом Клозе. До этого рекорд форвард Бундестим успел побить аргентинец Лионель Месси.

Как сообщал OBOZ.UA, в Аргентине установили самую большую в мире статую легендарному Лионелю Месси.

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