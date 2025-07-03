Титулованная российская боксерша отметилась гнусной выходкой в Крыму и получила моментальную карму. Видео

Член сборной России по боксу Анастасия Лучкина оказалась в центре громкого скандала после того, как в крымском зоопарке "Тайган" дала покурить вейп орангутану. Видео с этим инцидентом девушка сама выложила в сеть, что вызвало шквал возмущения и обернулось для неё серьезными последствиями.

Видео дня

24-летняя спортсменка, представлявшая Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, была немедленно исключена из боксерского клуба "Боец". Об этом заявил её тренер и руководитель клуба Владимир Акатов. "Она не просто опозорила себя — она опозорила клуб на всю страну", – заявил он в интервью ТАСС. По его словам, даже вариант с окончательным отстранением от сборной рассматривается: "Вплоть до исключения. Взрослый человек, 24 года, член сборной. Что у неё в голове?".

Особенно резко отреагировали представители зоопарка, назвав действия Лучкиной актом сознательного жестокого обращения с животным. "У нас такое впервые! Мало того, что спортсменка сама курит, так она еще и додумалась дать это животному — причём очень умному, которого от человека отделяет всего две хромосомы", – заявили в администрации "Тайгана".

Позже Анастасия Лучкина принесла публичные извинения. В заявлении, переданном ТАСС, она написала: "К сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в сеть видео, о чём сейчас искренне сожалею. Я не употребляю алкоголь, не курю сигареты, занимаюсь спортом десять лет. В погоне за хайпом я выложила это видео, подражая другим посетителям зоопарка. Я очень люблю животных и не хотела причинить вреда их здоровью. Прошу прощения и обещаю, что подобное больше не повторится".

Федерация бокса России также выступила с официальным заявлением, осудив поведение спортсменки. "Совершая подобные поступки, спортсмен не только оскверняет свою честь, но и подрывает авторитет всей команды, тренеров и системы подготовки", – говорится в сообщении.

Несмотря на резонанс, сама Лучкина уходить из бокса не намерена. Представитель её команды сообщил, что девушка собирается продолжить карьеру, но ей предстоит сменить тренеров и штаб. По состоянию на начало июля, орангутанг, пострадавший в результате инцидента, идёт на поправку.

Для справки: Анастасия Лучкина — российская боксёрша, чемпионка первенства Северо-Кавказского федерального округа (2020, 2022), бронзовый призёр X Всероссийской летней универсиады (2023) и обладательница бронзы на международном студенческом турнире в Екатеринбурге.

В 2024 году она завоевала "бронзу" на универсиаде в Уфе, а также "серебро" на всероссийских соревнованиях в "Сириусе" и турнире в Дагестане в весе до 66 кг. Лучкина выполнила норматив мастера спорта по ММА, однако боёв в октагоне не проводила. В 2025 году она дебютировала на профессиональном ринге, проиграв единственный бой единогласным решением судей.

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