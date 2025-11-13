Тема про полицию. Жена Усика будет защищать диссертацию на степень доктора философии

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика готовится к защите диссертации на соискание степени доктора философии. Защита Екатерины Усик состоится в Харьковском национальном университете внутренних дел по специальности "Психология (юридическая психология)".

Тема исследования — "Неакадемические виды интеллекта как факторы преодоления стресса полицейскими в условиях войны".

В своей работе 37-летняя женщина анализирует, как социальный, эмоциональный интеллект и психологическая разумность (комплекс навыков самонаблюдения, саморефлексии и саморегуляции) помогают работникам полиции справляться со стрессом во время службы в военное время. Она определяет эти составляющие как ключевые ресурсы стрессоустойчивости, адаптации и профессиональной надежности.

Согласно аннотации, на основе исследования 453 украинских полицейских автор выделила три типа стрессоустойчивости — "стрессо-уязвимых", "умеренно-адаптивных" и "резильентных". Она доказала, что у каждой из групп ведущую роль играют разные формы "неакадемического" интеллекта: социальный, эмоциональный или психологическая разумность.

Именно сочетание этих факторов, по выводам исследовательницы, формирует способность полицейских сохранять равновесие и восстанавливаться после экстремальных ситуаций.

Практические результаты исследования уже внедряются в психологических службах полиции и используются в образовательном процессе ХНУВД. Среди научных работ Екатерины Усик — статьи об эмоциональном интеллекте, социальной адаптации и саморегуляции полицейских, опубликованные в профессиональных журналах "Габитус", "Научные перспективы" и "Научные инновации и передовые технологии" в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 14 КО) получил степень доктора философии в области права. Защита диссертации состоялась в Харьковском национальном университете внутренних дел, а трансляция велась на YouTube-канале вуза.

Научная работа Усика была посвящена административно-правовому регулированию международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта.

