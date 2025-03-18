Стал доктором философии. Появилось видео, как Усик защищал диссертацию

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) получил степень доктора философии в области права. Защита диссертации состоялась в Харьковском национальном университете внутренних дел, а трансляция велась на YouTube-канале вуза.

Видео дня

Научная работа Усика посвящена административно-правовому регулированию международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта. В феврале его диссертация была внесена в реестр Национального агентства по обеспечению качества образования, а теперь он успешно завершил работу над ней.

По видео было видно, что Александр немного волнуется, однако это не помешало ему получить в итоге все 5 голосов "за" от Разового специализированного ученого совета.

Такой ученый совет состоял из пяти ученых с научными степенями, у каждого из которых были публикации по тематике диссертанта:

три члена совета – научно-педагогические работники этого заведения высшего образования\научного учреждения

и два оппонента из других заведений (учреждений).

Напомним, что Усик поступил на заочное отделение ХНУВД в сентября 2020 года. Боксер занял 47-е место в списке тех, кто поступал в том году, набрав 237 баллов из 400 по двум предметам.

До этого он окончил Львовский государственный университет физической культуры и был аспирантом этого вуза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!