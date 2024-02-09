Такого еще не было: на ЧМ по биатлону произошло историческое событие

Женская сборная Франции по биатлону стала первой в истории командой, представительницам которой удалось занять первые четыре места в гонке чемпионата мира в XXI веке. Это произошло по итогам спринта на первенстве планеты-2024, который в эти дни проходит в чешском Нове Место.

"Трехцветные" показали просто феерический результат, посрамив всех экспертов, делавших основную ставку на норвежек. Победительницей гонки стала Жюлья Симон, которая преодолела дистанцию в 7,5 километров прошла за 20 минут и 7,5 секунды. Она на пять секунд опередила Жюстин Бреза-Буше. "Бронзу" взяла Лу Жанмонно, а так называемая деревянная медаль досталась Софи Шово.

Этот результат стал первым за последние 40 лет, когда в женском виде программы чемпионата мира одной сборной удалось занять первые четыре места в финишном протоколе. В 1984 на турнире во французском Шамани подобное достижение покорилось сборной СССР.

Тогда отличились Венера Чернышова, Людмила Заболотная, Татьяна Брылина и Кайя Парве. Они выиграли индивидуальную гонку на 10 километров. При этом Парве является эстонкой. То есть можно утверждать, что француженки – первые в истории представительницы одной национальности, кто занял весь топ-4 на мировых первенствах. Интересно, что ЧМ-84 был первым, где соревновались женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, монгольский биатлонист Энхбат Энхсайхан завоевал "золото" на юниорском чемпионате, став первым победителем гонки в истории своей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!