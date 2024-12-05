Связано с Украиной. Организаторы приняли новое официальное решение по шоу Усик – Фьюри-2

Организаторы боя между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри ( 34-1-1, 24 КО) заявили, что в андеркарте поединка будут драться сразу три украинца. Грандиозное шоу состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Украинский чемпион WBC International в супертяжелом весе Андрей Новицкий (13-0, 10 КО) сразиться с мексиканцем Эдгаром Рамирезом (10-1-1, 4 КО). Поединок рассчитан на 10 раундов.

Бывший временный чемпион мира WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 КО) в 12-раундовой схватке подерется с Исраилом Мадримовым (10-1-1, 7 КО), представляющим Узбекистан.

Четвертым представителем Украины, который выйдет на ринг в Эр-Рияде, станет друг и протеже Усика - Даниэль Лапин (10-0, 4 КО). Соперником 27-летнего киевлянина в 10-раундовом бою за титулы чемпиона по версиям IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе (до 79,4 кг) станет непобедимый француз Дилан Колин (14-0, 4 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Богачук 11 августа проиграл титул временного чемпиона мира WBC в первом среднем весе Верджилу Ортису (22-0, 21 КО) из США. Поединок на ринге Mandalay Bay Hotel & Casino в Лас-Вегасе (США) завершился раздельным решением судей 113-113, 114-112 и 114-112.

29-летний Новицкий 21 сентября на площадке отеля Memorial Hall в Мелроузе (штат Массачусетс, США) единогласным решением судей победил 33-летнего местного боксера Шона Лафери (14-5, 8 КО).

Лапин завоевал пояс чемпиона WBA Inter-Continental. 26-летний киевлянин на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) нокаутировал португальца с мозабикскими корнями Октавио Пудивитра (9-2, 4 КО).

Усик 19 мая победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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