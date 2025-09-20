Судаков забил дебютный гол за 'Бенфику'. Видео

Украинский полузащитник Георгий Судаков отметился первым голом за "Бенфику" в чемпионате Португалии. В поединке 6-го тура против клуба АФС он открыл счет и вывел лиссабонцев вперед 1:0, оформив второе результативное действие подряд.

На 3-й добавленной минуте второго тайма 23-летний футболист сборной Украины со второй попытки замкнул массированную атаку гостей

Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября Судаков стал одним из главных героев матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Карабаха". Наш соотечественник, дебютируя в еврокубках в составе "орлов", отдал два голевых паса.

Напомним, что 13 сентября Георгий Судаков провел первый официальный матч за "Бенфику". В 5-м туре чемпионата Португалии против "Санта-Клары". Украинец заменил Андреаса Скьельдерупа на 72-й минуте.

Как сообщал OBOZ.UA, Судаков стал игроком лиссабонской "Бенфики" 31 августа. Игрока, ранее выступавший за донецкий "Шахтёр", арендовали до конца сезона-2025/26. Соглашение предусматривает обязательный последующий выкуп.

18 сентября стало известно, что "Бенфику" второй раз в своей карьере возглавил легендарный Жозе Моуриньо, вернувшись спустя 25 лет. Контракт рассчитан на два сезона с возможностью расторжения по итогам текущего чемпионата.

