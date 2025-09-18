Официально. Легендарный Моуриньо будет тренировать футболистов сборной Украины

Легендарный Жозе Моуриньо второй раз возглавил "Бенфику", вернувшись спустя 25 лет. Контракт рассчитан на два сезона с возможностью расторжения по итогам текущего чемпионата.

Видео дня

62-летний португалец станет тренером для двух футболистов сборной Украины Анатолия Трубина и Георгия Судакова, которые выступают в лиссабонской команде.

Президент клуба Руи Кошта подчеркнул, что решение связано исключительно с интересами команды, а не с предвыборной кампанией. "Жозе Моуриньо не нуждается в представлении. Это один из самых титулованных тренеров в мире, и для нас большая честь вернуть его домой. Мы искали человека с менталитетом победителя и сложно было найти кого-то с более богатым резюме", — отметил руководитель.

Сам Моуриньо признался, что воспринимает возвращение как вызов и большую ответственность. "Я испытываю много эмоций, но опыт помогает мне их контролировать. Для меня это не праздник карьеры, а миссия. Я пришёл работать и жить ради "Бенфики". Моя единственная цель — победы", — заявил португальский специалист.

Комментируя возможное давление из-за выборов президента клуба, наставник подчеркнул, что его внимание сосредоточено исключительно на футболе. "Я не думаю о том, что было 25 лет назад. Думаю о миссии — отдавать больше, чем получаю. Я здесь, чтобы служить клубу и болельщикам", — добавил Моуриньо.

Первый матч под руководством нового тренера "Бенфика" проведёт уже через двое суток. Руководство и наставник уверены, что команда обладает достаточным потенциалом для борьбы за титул в текущем сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский новичок португальской "Бенфики" Георгий Судаков стал одним из главных героев матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Карабаха". 23-летний футболист сборной Украины, дебютируя в еврокубках в составе "орлов", отдал два голевых паса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!