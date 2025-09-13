60-тысячный стадион в Лиссабоне под желто-синие флаги устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

Украинский полузащитник Георгий Судаков провел первый официальный матч за "Бенфику". В 5-м туре чемпионата Португалии против "Санта-Клары" 22-летний футболист сборной Украины заменил Андреаса Скьельдерупа на 72-й минуте.

Видео дня

Наш соотечественник появился на поле под овации заполненного стадиона "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне. Кроме того, фанаты вывесили на трибунах украинские флаги, чтобы поддержать Георгия.

За оставшиеся 20 минут Судаков успел включиться в игру и принял участие в нескольких эпизодах. На 84-й минуте именно ему доверили исполнение штрафного, однако партнеры проиграли верховую борьбу. В концовке он выдал тонкий пас на Джанлуку Престианни, но атака не получила продолжения.

По данным SofaScore, Судаков получил оценку 6,8. В его активе — 20 точных передач из 21 (95%), три удачные длинные передачи, но без ключевых пасов и ударов по воротам. В единоборствах украинец выиграл 2 из 4, однако несколько раз терял мяч (4).

Сама встреча завершилась вничью 1:1. Хозяева повели в счете во втором тайме, но гости, несмотря на удаление, сумели уйти от поражения в компенсированное время.

На 59-й минуте Вангелис Павлидис замкнул отскок в штрафной и вывел "Бенфику" вперед — 1:0. "Санта-Клара" осталась вдесятером после удаления Паулу Виктора, однако даже в меньшинстве продолжала искать шансы.

И уже на 90+2-й минуте ошибка обороны хозяев обернулась пропущенным голом: Отаменди сбрасывал на голкипера, но Винисиус Лопес перехватил мяч и поразил ворота Трубина, установив окончательный счет 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, Судаков стал игроком лиссабонской "Бенфики" 31 августа. Игрока, ранее выступавший за донецкий "Шахтёр", арендовали до конца сезона-2025/26. Соглашение предусматривает обязательный последующий выкуп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!