Футболист сборной Украины феерично дебютировал за 'Бенфику' в Лиге чемпионов, сорвав овации 68-тысячного стадиона. Видео

Украинский новичок португальской "Бенфики" Георгий Судаков стал одним из главных героев матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Карабаха". 23-летний футболист сборной Украины, дебютируя в еврокубках в составе "орлов", отдал два голевых паса.

Уже на 6-й минуте Судаков филигранно подал угловой, после которого Фредрик Эурснес головой открыл счет.

А спустя 10 минут Георгий стал архитекторов второго гола. Украинец получил мяч на подступах к чужой штрафной и отдал разрезающую передачу наВангелиса Павлидиса. Грек точно пробил мимо вратаря.

Такие действия украинского игрока получили заслуженное признание заполненного "Эштадиу да Луж". Португальские болельщики приветствовали нашего соотечественника овациями.

Напомним, что 13 сентября Георгий Судаков провел первый официальный матч за "Бенфику". В 5-м туре чемпионата Португалии против "Санта-Клары". Украинец заменил Андреаса Скьельдерупа на 72-й минуте.

Как сообщал OBOZ.UA, Судаков стал игроком лиссабонской "Бенфики" 31 августа. Игрока, ранее выступавший за донецкий "Шахтёр", арендовали до конца сезона-2025/26. Соглашение предусматривает обязательный последующий выкуп.

